Oyuna küsen hocalar, mazisi şanlı kartal yuvalı tütmeyen bacalar, transferi limitsiz, kasası limitli takımlar, üstüne üstlük tribünde keyiften göbek atanlar. Çok acayip pek tuhaf bir sezona başladık. Aslında her takım ayrı bir yazı konusu. Aslında her takım sanki çoktan seçmeli bir sınav sorusu. Derdini anlatamayan da var, anlatıp anlaşılamayan da. Geçen sezonu şampiyon bitirip bu sezon gol bile atamayan da. Acayip durumların arasında transferin ayrı bir yeri var. Misal Fenerbahçe. Neredeyse taraftarlar bile her yeni güne "F.Bahçe beni de transfer etmiş midir acaba?" diye merakla başladı. Öyle ya son iki sezonda orta saha şampiyonu olan sarı-lacivertliler şimdi de forvet ve kanat şampiyonu oldular. Erol Bulut'un 11'ini nasıl kuracağı, alınanların nasıl hazır tutulacağı, forma savaşının takıma nasıl yansıyacağı, böyle bir kadroyla saldırırken nasıl savunacağı hep merak konusu.

TABLO UMUT KIRICI

Beşiktaş'ın değişiminin gelişimine ne derece katkı koyacağı da ligin pek mühim meseleleri arasında. Son üç maçtaki tablo umut kırıcı. Birbiri ile oynamaya alışmamış, vakit darlığından bunun üzerine çok çalışmamış bir takım izliyoruz. Ya eskilerden ya da yakınındaki bildiği iyilerden bir takım kurarak yola çıkan Kara Kartal'ın tek avantajı milli ara ve sonrası. Çünkü aranın ardından da (BAY) geçecek. Takım bu sürede toparlandı toparlandı aksi halde daha bay bay diyecek.

FUTBOLU BIRAKANLAR VAR

Galatasaray tarafında da çok tuhaf işler oluyor. Lige fişek gibi hızlı girip bir anda sorun yumağına dönüştüler. Bu kadar kısa sürede yaşanan bu dönüşümü Kafka bile yazamazdı. Fatih Terim, Kasımpaşa maçı sonrası "G.Saray'ı bırakmadım, maçı bıraktım" dedi. Çünkü takımda oynuyormuş gibi görünen ama futbolu bırakmış olanlar var. Peki bu ısrarın yaşananlara ve skor tabelasına etkisi yok mu? Herkes biraz suçlu o halde. Bir takımın teknik direktörü bile takımını izlemeye tahammül edemiyorsa varın gerisini siz düşünün. Bu arada 4 haftalık bölümdeki sıfır hanelerine bir bakalım. Henüz mağlup olmayan 4 (Alanya, F.Bahçe, Göztepe, Konya), henüz kazanamayan 5 takım (G.Antep, Ç.Rize, Denizli, A.Gücü ve Başakşehir) var. Kaybetmeyenlerden Alanya 11 golle lider, F.Bahçe ise 4 golle ikinci. Yani istatistikler de aslında çok acayip pek tuhaf. İyi haftalar.