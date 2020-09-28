Maç öncesinden bir öngörüyle beraberlik ikisini de bozmazdı.

Bozmazdan kastım, kaybetmenin açacağı yaralar arasında.

İlk yarı karşılıklı bulunan pozisyonlar eşliğinde skor dengesi ile tamamlandı tamamlanmasına ama aklımın bir köşesinde hep Didier Drogba'nın derbilere yönelik o sözü takılı kaldı. "Derbiler her ülkeye göre farklılık gösterebilir. Mesela Türkiye'deki Galatasaray - Fenerbahçe maçları kesinlikle normal bir derbi değil." Haklıydı.

Çünkü hem kendisinin yaşadıkları hem de öncesi ve sonrasındaki birçok 90 dakika farklı senaryoları barındırdı hep. Sulu derbiyi de gördük, tekme tokatlı olanını da. Hatta maç başlamadan yaşanan yumruklaşmaları da. 6-0'lı, 5-1'li, 4-4'lü skorları da. Bu yüzden bir derbi için tahmin yapmak kehanetle eş düzeydedir hep.



ÇOK ISTAHLIYDILAR

Dün Terim, Saracchi dışında aynı lig 11'ini sürdü sahaya. Bulut ise biraz daha fazla değiştirdi. F.Bahçe'deki değişikliği geçtiğimiz hafta ile kıyaslamak pek doğru olmaz. Çünkü dün toplamda 7 yeni transfer vardı 11'de. G.Saray'dan daha fazla zamana ihtiyaçları olduğu kesin.

Ancak görüntü itibariyle çok iştahlıydılar.

G.Saray'ın da iştahı yerinde olunca topu kapanın saldırdığı bir o kalede bir bu kalede geçen zevkli bir maç izledik. Fakat Terim'in üçlü değişikliği sonrası sarı-kırmızılılar pozisyon üretmekte zorlandı. Babel, Diagne ve Etebo üçlüsünün dahil olmasının ardından daha çok rakibi karşılayan bir G.Saray izledik.

Böylece sarı kartların havada uçuştuğu, faullerin süreden çaldığı bir bölümle baş başa kaldık. Oyun yazının girişindeki ilk cümledeki gibi beraberliğe razı bir vaziyete dönüştü. Nitekim öyle de bitti. Ve görünen o ki bu iki takım önümüzdeki geniş fikstürde dünkü mücadelede olduğu gibi birbirini kovalayıp duracak.