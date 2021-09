Taktiğe, tekniğe girmeden evvela şunu söyleyelim. Altay-Göztepe derbisinin havasını çok özlemişiz. Dile kolay 18 sene. 18 sene önceki son Süper Lig derbisinde Göztepe kalecisi İrfan Can 5, Altay kalecisi Lis 6 yaşındaydı. Göztepe'nin golcüsü Ndiaye 7, Altay'ın golcüsü Bamba da 8 yaşındaydı.

Genele baksan 11'dekilerden 15'ini geçen yoktur. Hatta ve hatta Göztepe'nin hocası El Maestro bile 20'sindeydi. Dolayısıyla sadece maçı izleyenlerin değil saha ve saha kenarındakilerin de heyecanı pek normaldi.

Gelelim maça. Siyah-beyazlılar daha istekli ve hızlı başladı. Öyle ki ilk 10 dakikalık bölümde hem kanatlardan hem de ortadan gelerek ceza sahası dışından sürekli denediler. Ancak son vuruşlarda etkili olamadılar. Sonrasında çalınan penaltı düdüğü ile öne geçme fırsatı da yakaladılar ancak Thaciano bir zamanlar F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel'in Başakşehir önünde kullandığı penaltısına benzer kötülükte bir vuruşla dengeyi bozamadı.



SAVUNMAYA ÇARE BULUNMALI

Bu kaçan penaltıdan kısa bir süre sonra bu kez Göztepe penaltı kazandı ve tabela işte tam da burada değişti. Ve bu andan itibaren görüntü de değişti. Göztepe savunmadan atılan uzun toplarla daha etkili gelmeye başladı ki Ndiaye'nin yerine başka bir golcü olsa sarı-kırmızılılar 3 puanı ilk yarıdan sigortalayabilirdi.

Sonrası mı? Müthiş bir ikinci yarı izledik. Temponun bir an bile düşmediği, her iki takımın da net fırsatlar bulduğu bu bölümde Altay birkaç adım önde gözüktü. Bir ara Göztepe yarı alanına kamp kurup çıkmadılar.

Israrla beraberliği kovaladıkları bu anlarda beraberlik golünü bulmaları kimseyi şaşırtmadı.

Kappel'in tek vuruşu güzeldi güzel olmasına ama İrfan Can'ın hatası da büyüktü.

Bu golün ardından "Berabere biter" diyenler yanıldı. Çünkü Altay golün motivasyonu ile daha da saldırdı. Son anlarda da tecrübe sahne aldı. Tecrübeden kastımın ne olduğunu sanırım anladınız. Hem Mustafa Denizli hem de Paixao. Sonuç itibariyle Altay'ın maçın büyük bir bölümünde daha istekli ve galibiyete yakın olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Galibiyeti fazlasıyla hak ettiler. Göztepe mi?

El Maestro özellikle savunmaya çare bulmalı.

Bu sezon gol yemedikleri maç yok. Atınç mesela... Niye yok, anlam vermek güç.