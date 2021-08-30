Boey, Nelsson, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan ve Barış. Hatta Diagne'yi dahil edelim. Yani G.Saray'ın dünkü 11'inin 8'i yeni transferlerinden oluştu. Terim'in bu 11 ile verdiği mesaj açıktı... "Öncesinden memnun değilim... Arayıştayım... Ve yeni bir takımla devam etmek istiyorum." Bu bir riskti, çünkü birbirlerini çok iyi tanımayan bir oyuncu grubuyla yola çıkıyorsanız her şeye hazırlıklı olmalıydınız. Nitekim artıları kadar eksileri olan bir takım izledik. Çünkü bu artı ve eksi dengesi futbolcuların bireysel meziyetlerinde de gizli.

Mesela Van Aanholt hücumda ne kadar varsa defansta bir o kadar yok. Çıkmayı seviyor ancak dönemiyor.

Bu nedenle G.Saray solundan o kadar çok pozisyon verdi ki Nelsson açığını kapatmaktan yoruldu. Mesela Diagne... Boşa kaçışı, kendisini unutturuşu, pozisyon alışında hiçbir sorun yok. Fakat gücü yok. Son vuruşu yok.

Öyle işler yapıyor ki farka gidecek maçta geri vites vazifesi görüyor.



FORVET SORUNU

Fatih Hoca da kendisine daha fazla dayanamadı ve kenara aldı. Görünen o ki bundan sonraki maçta kulübede başlayacak. Haaa şu da var.

G.Saray bu hafta bir golcü alsın o da bu maçta olduğu gibi direkt 11'de başlar gibi gözüküyor. Yani hocanın asıl değiştirmek istediği yer aslında orası sanki. Artı eksi meselesindeki örnekler çoğaltılabilir... Bu çerçevede yansıyan en bariz artı eksi ise ilk yarı ve ikinci yarıdaki oyundu kuşkusuz.

Mohamed hamlesi doğruydu ancak bir etkisi olmadı. Çünkü hem Mohamed geçen sezonki Mohamed değil, hem de takım ona göre oynamıyor.

Terim ilk yarıda Diagne ile yapamadığını Mohamed ile yapmayı denese de hesapları tutmadı. Aksine cesaret bulan Kasımpaşa G.Saray kalesini ablukaya aldı. Yani ilk yarısı farka gidebilecek maçta neredeyse Kasımpaşa'nın galibiyeti normal olacaktı.

Taylan Antalyalı için de bir parantez açalım. Herkes onun ne kadar yetenekli olduğu konusunda hemfikir sanırım. Yalnız büyük düşüş var.

Dünkü hatasının bedeli ağır oldu.

Kendini toparlamazsa formayı zor görür. Hele de alternatifler çoğalmışken.

Dilerseniz Morutan'ı konuşmayı bir başka yazıya bırakalım. Kumaşı iyi fakat detay sunmak için erken.