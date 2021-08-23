Yeni bir takım kurmak zordur.

Hem de çok ama çok zordur. Uyum süreci, oyun planı, verim alma süresi, bölgeler arasındaki bağlantı, yerliler ile yabancıların kaynaşması vakit ister. Oynayan kadar kenarda tutulanı da hazır tutmak hiç kolay değildir. Altay'ın iki maçı ile ilgili basit bir örnek vereyim.

Kayseri maçı... Dakika 68... Pinares çıkıyor, Thaciano giriyor. O Thaciano 86'da golünü yazıyor.

Alanya maçı... Dakika 81...

Geçen haftanın yıldızı Bamba çıkıyor, Ahmed Rayyan giriyor.

O Ahmed Rayyan da 85'te golünü yazıyor. Yani... Yanisi şu... Sahadaki de kulübedeki de hazır. Sadece atanlar da değil, diğerleri de.



HEPSI YERLI YERINDE

Biliyorum herkes şaşkın. Kimse böyle bir başlangıç beklemiyordu.

Hatta Mustafa Hoca ile geç anlaşılması ve transferlerin gecikmesi ile ilgili türlü tahminler yapılıyordu.

Kuşkusuz hala "Ligin henüz başı.

Hiç belli olmaz" diyenleriniz vardır.

Elbette sürecin neler getireceğini bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir şey var ki 180 dakika itibariyle ilk iki haftanın en iyisiler. Oyuncular, planlar ve hamlelerin hepsi yerli yerinde. Mustafa Hoca'nın Alanya maçı sonrasındaki demecinin satır arasına bakalım. "Hatalar yapacağız.

2 maçtır ciddi pozisyonlar ürettik. Bunu daha da geliştirip hatalarımızı biraz daha azaltmak istiyoruz. Böylece futbolseverler iyi bir Altay izleyecekler. Sonuç ne olursa olsun, bizim amacımız futbolu güzelleştirmek." Merakla ve umutla bekliyoruz hocam.