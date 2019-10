En nihayetinde işi, 'siyasete' dayandırdılar! Hayatım boyunca, sevemedim bu toplumu! Yarım aşırı geçen ömrümde hep şunu duyduk haklarında;

'Yeri gelince Fransız olurlar, yeri geldiğinde Fransız kalırlar!' Ülkemin, kendi sınırlarını korumak amacıyla verdiği mücadeleyi baltalamak adına, her türlü argümanları deniyorlar akıllarınca(!) Ulan, kendi sahanda oynayacağın bir karşılaşmada, UEFA'ya ettiği şikayetlere bak...

Galibiyet sonrası tüm futbolcuların verdiği asker selamı, siyaset içerikliymiş! Keza maç, ertelenmeliymiş!

Sonuç, ret, ret! Kocaman bir ülke olarak geçinirsin ve evindesin, neden çekinirsin ki, korkak oğlu korkak? İçim, kıpır kıpır... Maç başlarken, 'Keşke oralarda olsam' diye, neredeyse yüreğim, kaburgalarımı kırıp, yerinden çıkacak!



KADRO TERCİHİ DOĞRU



Neyse, döneyim esas işimize...

Şenol Hoca, çıkarılabilecek en 'doğru' kadroyu sahaya sürdü, bana göre... Cenk ile Hakan'ı kenarda tutarak, 'beraberlik amaçlı düşünceye sahip olmasından doğru, ne olabilirdi ki?

Bu sebeplerden dolayı, kenarları kullanamayacaktık... Hal böyle de olunca, topu ayağımızda fazlalıkla tutup, kısa alanda dar paslaşmalar misalini uygulayacaktık mantıken...

İlk başlarda, tutturmasına tutturduk ayarı ama, ilerleyen dakikalardan sonra, gömülmeye başladık savunmaya...

Fransa, Griezmann ile Sissoko'nun müthiş becerileriyle girdi devreye ancak Mert Günok, aynı müthiş kurtarışlarıyla, def etti hepsini...

İkinci yarı başlarken, Okay- Hakan Çalhanoğlu değişikliğine, nasıl şaşırmayayım ki? Yerine, son galibiyet golümüzü atan Cenk Tosun varken! 'Zavallı duruma düştük, tamamen savunmaya gömüldük!' derken Burak, dağlara- taşlara gönderdi topu(!) O an, ettiğimiz eyvahların, bini bi para, iyi mi?



KAAN SEVİNCE BOĞDU



'Grioud'un gölüyle, düştü gardım!' diye, neredeyse ağlayacak seviyeye kadar geldiğim anları yaşarken, hiç ummadığım zamanda Kaan, yapıştırınca golü, nasıl zıpladım havalara...

Ne taktiği-tuktiği yav! Bu gün, inanılmaz anlamlı... Bu alınan beraberlik, Çanakkale ruhuyla koşan çocuklarımızın 'Asker Selamı', kapak oldu Lejyonerlere(!)