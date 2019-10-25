Ligde, sezon başından bu yana ite-kaka alınan neticeler... UEFA Avrupa Ligi'nde, iki maçta elde edilen sıfır puan... Oluşan malum bu durum sonrası verilen tepkilerden dolayı, Sayın Fikret Orman'ın, olayı fırsat bilerek tüymesi... Yerine gelen Ahmet Nur Çebi'nin, Abdullah Avcı'ya ilişkin inişli-çıkışlı açıklamaları, epey kafaları karıştırdı, böylesi zor maç öncesi! Takım kadroları konusunda, pek meraktaydım doğrusu... Abdullah Hoca'nın şapkadan Bir Lens çıkarmadığını görünce, değmeyin sevincime, iyi mi? Burak ile Atiba'nın görev almaması ve hücumcu olarak ileride tek Güven'in konuşlandırılması, görünürde şüpheli gözüküyordu lakin, daha beşlerde Boyd'un direkten dönen topu ve hemen ardından Rebecho'nun vurduğunun adama çarpması, bir avuç su attı yüreklere... Karşılıklı, kimsenin kimseye nefes aldırmama hırsları... Az hatayla, hızlı, bol pas yapmaları, zevklendirdi oyunu ancak, sağ tarafta Boyd, öksüz kalıyordu çoğu zaman.

Futbolda, kenarda görev yapanlar, oynatılmaya muhtaç oyunculardır çünkü... O Oğuzhan, Boyd'a gerektiği kadar destek pasları vermediği gibi, gereksiz bir geri pas hatasıyla, Horta'nın ayağından yenilen golün tek sebebiydi, deyim yerindeyse tek suçlusuydu. Yani; güzelim mücadelenin etti içine vatandaş (!)



LJAJİC'E KIZILMAMALI



Ljajic'in ilk yarı sonlarına doğru kullandığı serbest vuruşunun direkten dönmesi, belki bir 'kader anıydı' Beşiktaş için.. Belki de diyorum ama, ikinci bölümün hemen başlangıcında Gelnino, nazire yaparcasına şaplattı topu direğe! Ljajic'e kızıyor herkes! Tamam arkadaş da, Oğuzhan ve Elneny gibi 'kekeme!' oyunculardan istediği topları, görüyoruz bir türlü alamıyor çocuk! Dahası; boşa çıkarak top istemeleri gerekirken, 'saklambaç!' oynuyorlar, riske girmemek için(!) Geçelim efendim bu 'traş!' söylemleri.. Kaçırmasına rağmen, penaltıyı yaptıran 'usta' olan O'dur... Beraberliği sağlayan adam, bu takımın 'Umut'udur!' Vilson'un galibiyet getiren golü, Beşiktaş ta başından beri savunma göbeğinin sorunudur! Ve 'fahiş!' oyuncu seçimleri, geç kalan değişikleri, dahası, hatalı oyun düzenleri yüzünden alınan şu başarısızlıklardan ötürü, böylece kendi suyunu kendi kaynatmıştır Abdullah Avcı (!)