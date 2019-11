Maç kadroları dizildi önüme... 'La havle vela!' dedim Lens'i ilk onbirde görünce... Kişiselleştirdim belki ama, görünen oydu ki Abdullah Avcı, yine on kişi başlıyordu oyuna...

Antalyaspor'un durumu, aldığı neticelerden dolayı, malum, sıkıntı had safhalardaydı son haftalarda... Ve giyotini Bülent Korkmaz'ın, ensesindeydi tam anlamıyla... Futbolcuları da bu psikolojiyi yaşadıkları için, ezik başladıkları oyunda, büzüldüler başlarda...

Önce, gol yemeyim mantığı yani! Atiba ile Ljajiç'in, her zamanki gibi rol-model olmaları ve akıllı ayağa pas yapmaları, topa sahip olma oranını yükseltti Beşiktaş'ın... Yüklendikçe, yüklendiler karşı yarı alanına... Birkaç mücahitle başladığı savaşım, daha onbirinci dakikada Vida ile öne geçirdi Beşiktaş'ı.. Hemen ardından Diaby ikileyince arka koltuk, karşılıklı rahatladı her iki taraf da! Bunu, neye göre yazdım, neye göre anlamlandırdım anlatayım. Antalyalı'lar golleri yiyince risk aldılar.

Maç sonrası teknik direktörlerinin istifa edeceğini düşünerek yeteneklerini sergilemeye başladılar. Kaybedecek bir şey kalmadı ve yeni bir teknik adam gelecek misali yani!

Ukalalık olarak bakılmasın lütfen. Hep yaşadık bunları... Tazminatını alsın diye, son ana kadar direnenlere, yıllarca inandık, idolümüz yaptık, ellerinden bile öptük ne yazık ki!



KARİUS OLMASAYDI!



Kafam, hala Abdullah Hoca'nın Lens'e nasıl dayandığındayken, diğer bir değişle takımı on kişi oynatırken Paul, attığı golle bozuverdi Beşiktaş'ın tüm huzurunu! Hadi be takıntılım, Hadi benim Lens alerjim var!

Ancak; Lens oyundan çıkarılırken yanımda küfreden bil-cümle kardeşlerin ortak görüşleri ve küfürlerini duyunca, ne haklı olduğumun huzurunu yaşadım. Kendisini 'futbolun otörü!' olarak gören Sayın Abdullah Avcı'nın futbol zekası konusunda, yanımda oturan üniversiteli çocuklar, gördüm ki onlarda, bilsin ki müthiş şüphede! Tek düze bir kelam ve sıfır asit cümle kurayım... Beşiktaş kazanmıştır ama, üzülerek söylemeliyim. Karius son dakikada kurtarmasa, ne olacaktı bilader?

Bu Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya fazla bol geliyor! Görülüyor ki işi, sadece benim kadar izlemiyor vatandaş (!)