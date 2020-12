Hız... Heyecan... Saldırı ve korku! Ne ararsan vardı, henüz ilk on dakika daha geçilmemişken... Siftah, Lobzhanidze'nin sağ kanadı füze hızıyla geçip, topu Vida'nın da bacak arasından geçirmesi becerisiyle başlıyor! Olay karambolle sonuçlanıyor!

Hemen sonrası; Ghezzal, müthiş geri pasını Emre Güral'a 'Noel Hediyesi!' niyetine veriyor ve Emre o topu, dağlara-taşlara nişanlıyor, ne hikmetse! Beşiktaşlı'ların, rakip yarı alanda yaptığı faulü, Ankaragüçlü'ler tez kullanıyor.

Yine Lobjanidze, Yapayalnız jet hızıyla sürüyor, sürüyor... Kaleci Ersin'i çalımlıyor çalımlamasına da, topla birlikte auta çıkıyor!

N'Sakala'nın savunma bölgesinden Kitsiou dalıyor yine...

Şutunu Ersin, kolunu beş santim uzatarak, kurtarıyor! Beşiktaş'ın, Ankaragücü'ne oranla, İlk yarı boyunca pas yüzdesi iki kat yüksekmiş!

Yesinler(!) Adamların biraz gol şansı olsa, arka koltuğu daha ilk on dakikada üçleyecekler ama, bir uğursuzluk var üstlerinde, her nedense haftalardır bitmiyor, bitmiyor!

TOP RESMEN YORULDU

Kartallar'da görünen ve çok belirgin bir 'akort!' sorunu var. Mesela;

Atiba ile Sosa'nın oyun mentalini, kendi kafasına göre keyfe keder oynamaya çalışan Ghezzal ile Mensah, kendilerine bir türlü uyduramıyor bir biçimde! Her atağında Beşiktaş'ın yüreğini ağzına getiren Ankaragücü'nün, ikinci bölümde de bu tarz ani çıkışlar yapacağı, gün gibi aşikardı, izlediğim tabloya göre... Sanırım altmışlı dakikalardı... O ana kadar bi şeye yaramayan Ghezzal'ın ortası, Vida'nın kafasıyla gole dönüştü ama Ankaralı'lar, kabul etmeyecek gibiydiler bu sonucu... Bundan sonra ataklar, bir o kaleye, bir bu kaleye...

Adeta, 'kör dövüşü!' sanki... Top; neredeyse doksan metrelik alanda, bir oraya-bir buraya gitmekten yoruldu ve bıktı! Hani, elinizden geleni sonuna kadar yaparsınız da, kaderi değiştiremezsiniz ya! Kucak dolusu şansıyla maçı kazanan Beşiktaş olurken, dün akşam 'kısa çöpü!' çeken taraf, Ankaragüçlü'lerdi maalesef...