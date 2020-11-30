İş yerinde, çarşıda, pazarda ve özellikle spor dallarında, çok çok önemlidir 'motivasyon!' Sergen Hoca'da bu ilkeden yola çıkarak, Fenerbahçe'ye attığı golleri izlettirerek, müthiş bir bilgelik yapmıştı maç öncesi... Keza Erol Hoca; çok enteresan, Milli Takım dahil, son haftaların en başarılı ismi Caner'in yerine, Novak'ı tercih etmişti, her nedense! Fenerbahçe'nin, futbolcu kalitesi olarak Beşiktaş'a oranla ayarı yüksekti ve Kadıköy'de oynama avantajı vardı bir bakıma... Biraz bencilce olacak ama, pandemiden dolayı rezil hale gelen şu ligde, Beşiktaş'ın maçı üç puanla bitirmesi geçiyordu içimden... Fiiuuuv! Ne bir ilk yarı izledik ama... Başlangıçta 'Mahallenin Abisi!' edasıyla başladı maça Fenerbahçe... Ona keza, gayet temkinliydi Beşiktaş... Bu ara, çaldığı veya çalmadığı enteresan düdüklerden dolayı, Tugay Numaoğlu'nun hep üzerindeydi tek gözüm! Çünkü; bana göre olan faulü devam ettirmesi, yine bana göre faul olmayana düdük öttürmesi, şüpheleri artırıyordu, görünen tabloya göre!



KARTAL ASLA YILMADI

Haddini bilen, sahanın her alanını kontrol eden, çok ani ataklar geliştiren Beşiktaş, yaptığı iki hücumla, Aboubakar ile geçti öne... Bayağı afalladı Fener böylece... Burada gözden kaçmayan gerçeklerden biri, Novak'ın oyuna zerre katkı verememesi ve Gökhan Gönül'ün hücuma katılamaması, en etken nedenlerin başını çekiyordu, futbol öngörüme göre... Toparlamaya çalıştılar mecburen... İlk yarı sonuna doğru, Cisse'yle buldular ilk gollerini... Biraz da olsa, çeyrek bir moralle döndüler soyunma odasına... Larin'in erken kırmızı kartıyla 'Artık değişir dengeler!' diye, çok bilmişliğimle yorumlar yaparken o Beşiktaş, asla yılmadı, yaptığı ataklardan... Necip'le yakaladılar farkı ama Ozan, bırakmadı peşini skorun... Ancak N'Sakala'nın gölüyle Kartallar tarihi bir skoru yakalamıştır... Maçın hakemi, Mert Hakan'ı oyundan atmamak-la, güçler dengesini bozmuştur! Buna rağmen, Sergen Yalçın'ın fendi, Erol Bulut'u hakkıyla yenmiştir, dün akşam...