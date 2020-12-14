Süper Lig, hayli hareketli geçiyor ve de hayli enteresan sonuçlara tanık oluyoruz, son haftalarda... Çok fazla örnekleme yapmadan, önceki günkü Fenerbahçe-Malatya karşılaşması mesela...



Öyle ya da böyle... 'Beraberlik', Malatya adına müthiş bir sonuç olacaktı, benim futbol mantığımda ancak, küçük dilimi yutacak oldum, hakem son düdüğü çaldığında!



Alanyaspor'da da, Göztepe ve Gençlerbirliği'nden yediği 'şaplak' ile başlayan maç kayıpları... Beşiktaş'ın, Fener'den sonra Kasımpaşa'yı alaşağı etmesi, şu maçı hayli ilginç duruma getirdi. Mesela; Alanyaspor, tekrardan kendine gelecek miydi? Beşiktaş, aynı viteste, arabayı sürebilecek miydi, mesela? Oyun, deli saçması gibiydi başlangıçta...



Bir oraya, bir buraya yani! Her iki takımın, orta alan oyuncularının sürekli pas hataları, yavan mı yavan hale soktu futbolu... Geçen haftaki Atiba'yı arar oldu gözlerim! Larin, oynuyor muydu acaba?

Haftaların gündemi Dorukhan ile koca kırk beşte bir tanışabilsek, bir çay ısmarlardık kardeşe(!)



MATEMATİK ORTADA



Ghezzal'ın eline çarpan ve Atilla Karaoğlan'ın verdiği penaltı kararına gelince....

Tüm hakem camiasıyla bir otele kapanıp, tartışsak sabaha kadar, tartışmamız bitmez!

Çünkü; o kısa mesafede, 'ki, o kadar yan durmuşken, çevik bir biçimde elini çekebilecek adamın, eli öperim sabahlara kadar....!

İkazı, aldı, VAR'a gitti! Ortaklarından aldığı güçle verdi kararını, gösterdi beyaz noktayı!

O hüküm, yarım kilo adaletsiz geldi bana....

Endazeyi kaçırmayayım, Alanya'yı konuşmalı, hakkıyla aldığı üç puan için... Rakibinden daha fazla koşmasıyla... Daha fazla maçı istemesiyle... Dahası; bireysel becerilerinin yoğunluğu ve yaratıcıklarıyla...



Hele hele, attığı ikinci golle, hak etmiştir üç puanı... Maç boyunca, topla en çok oynayan ve sahip olan kalecin Utku'ysa eğer!

Golcün Aboubakar, koca doksanda, meşin yuvarlakla beş kez buluşuyorsa, matematik ortada... Yaşamın gerçeği... Beşiktaşlı futbolcular, huzursuz, mutsuz ve uykusuz geçirecekler geceyi... Alanyalılar'a ise, davul- zurna az...... İşin gerçeği, böylece dün akşam uykuya, huzursuz yatacak Beşiktaş(!)