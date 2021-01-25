Son haftalarda, süper bir seriyi, alınların teriyle yakaladı Beşiktaş cenahı... Sergen Hoca'nın geçen hafta, 'rotasyon!' konusundaki cesur yürekliliğinin, altını çizmiştim özellikle...

Takım kadroları açıklanınca, beynimde, şok, şok, şok(!) Karagümrük galibiyetinde görev yapan neferlerden Montero, yedekte bile, yok, yok, yok(!) Maç, henüz başlamamış...

Hadi bakalım, o an, oldum mu, öksüz bir Montero? Sözde gerekçe; yabancı sayısı yüzünden birader, tribünde(!) Yirmili dakikalar geçilirken gözüm ekranda ama, kafam hala Sergen Hoca'nın, çok samimiyim Montero adaletsizliğindeydi, inanın... Larin'in 'ofsayt' olarak nitelendirilen golü dışında, dişe-tırnağa dokunan bir pozisyonun olmamasını, biraz, geçmişte biriktirdiği puanların, 'şımarıklığına mı' vermek gerekiyordu, acaba?

Oysa Beşiktaş; rakip alana yığılmak yerine, Göztepe'yi kendi savunma alanına çekerek, ileride geniş alanlar yaratsaydı, çok daha gol pozisyonu yakalayabilirdi, ilk yarı boyunca..



GÖZTEPE İÇİN ÜZÜNTÜLÜYÜM



Nitekim Göztepe, biraz hareketlenip, rakip sahaya tezgahı sermeye başlayınca, Beşiktaş, 'Geniş alanlarda at sürmekte, gecikmedi!' dedim demesine de, Tripic, bir kova buzlu suyu, döktü Beşiktaşlı futbolcuların üzerine, iyi mi? İkinci yarı başı... Ljajic'in oyuna alınması, üç dakika sonrası eşitliği sağlaması, Beşiktaş için güzeldi elbette... Ancak, Göztepe cenahındaki futbolcular, direndikçe direndiler ve vazgeçmediler ataklarından... Lakin; gel-git atakları sonucu, Gökhan Töre'nin yaptığı ortanın, Aboubakar'ın kafa golüyle, Beşiktaş'a döndü ibre... Şu karşılaşma, 'berabere!' bitseydi eğer, kesin, 'Montero'nun Ahı!' olacaktı başlık(!) Kerhen Kartallar'ı tebrik edeyim, sonuçtan dolayı!

Kafa kafaya mücadele veren Göztepe için de, gerçekten üzülmeliyim bu akşam...