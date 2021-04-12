Öyle bir hale geldi ki, Türk misafirperverliğinin en iyi örneğini sergiliyor bu seneki Süper Lig...

Beşiktaş'ı takip eden Galatasaray ile Fenerbahçe, kaybettikleri inanılmaz maçlarla, Beşiktaş'a, şampiyonluğu hediye etme nezaketinde, birbirleriyle yarışma içindeler adeta! Zemin, mevsime göre harikaydı dün Erzurum'da... Ancak takım, alt sıralarda cebelleşmekten dolayı, sıkıntıları hayli fazlaydı. Beşiktaş cenahına baktığımızda, kendinden gayet emin, Aboubakar'ın yerine Cenk Tosun gibi, türlü alternatifleri olduğundan dolayı, tam 'maçın favorisiydi' diyordum ki, Atiba'nın asistliğiyle Larin, onuncu dakikada bıraktı topu tam sol köşeye... Bu dakikaya kadar Oğuzhan olsun, keza Dorukhan olsun, Josef'in eksikliğini yaşatmadıklarını gördük ama, sürpriz bir kornerde, Leo'nun kafasından gelen golü de gördük, Beşiktaş kalesinde! Sormalı; neredeydi savunma kademesi? Neredeydi, adam paylaşma?



BİR DÖNEMECİ DAHA GEÇTİ



Beşiktaş'ın, öne geçtikten sonra, 'Nasılsa yenerim!' halleri, alışık bir durum olduğundan, 'şaşırmadık!' desem, yalan olmaz. Tekrardan vites yükselten ve Oğuzhan'ın ayağından kazanılan gole de, şaşırmadık. Ancak, ilk yarı sonlarına yaklaşırken, Emrah'ın vurduğu topu, kucaklamak isterken içeriye alan, çok çok beğendiğimiz Ersin'in bu hatası, müthiş şaşırttı bizi ve herkesi! İkinci yarı başladığı ve Aatif'ın müthiş kaçırdığı pozisyon sonrası ve de Sergen Hoca'nın Atiba-Necip değişikliğini, pek hoş karşılamamıştık...

Çünkü; Erzurumspor karşısında Beşiktaş, büzüldükçe büzülüyordu. O Ghezzal...

Tam böylesi bir kritik zamanda, o palet gibi kullandığı sol ayağıyla, topu okşaya okşaya, geçirdi rakiplerin sağından, solundan... Son şaplağıyla birlikte, o topu yapıştırdı Erzurumspor ağlarına... Sürprizin sürprizi bir gol ve nasıl rahatlamasındı ki Beşiktaş? Hemen ardından, Gökhan ile dörtlemezler mi, tabelayı? Beşiktaş kanadı, bir dönemeci daha mutlu ve hasarsız geçerken, rakiplerinin hafta içi ikramlarını iyi değerlendirdi, dün akşam...