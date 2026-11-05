Luiz İnacio Lula da Silva, herkesin bildiği isimle Lula, 27 Ekim'de 82 yaşını geride bıraktı. Okuma yazmayı 10 yaşına kadar öğrenemedi, çünkü çalışmak zorundaydı... Mesleki formasyonu ayakkabı boyacılığından metal fabrikalarında işçiliğe kadar çok geniş bir kulvarda devam etti... Bu portfolyo, onu siyasete doğru itti ve önce sendikacılık sonrasında da Brezilya İşçi Partisi kurucusu yaptı. 1980 öncesi ülke çapında yapılan grevlerde liderdi, sonrasında ülkenin demokratikleşme süreçinde parti lideri... 1989, 1994 ve 1998'de devlet başkanlığı seçimlerinde adaydı ama kaybetti. 2002 yılında yapılan seçimlerde ise başkanlık koltuğuna oturabildi.... O dönemde yapılan iki seçimi de kazanarak, mali reform politikalarına imza attı. Bolsa Familia başlıklı sosyal yardım programlarını uygulamaya soktu. Bu politikaları, ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasını büyüttüğü gibi dış borç ve enflasyonun azalmasına dolayısı ile de milyonlarca Brezilyalının refaha ulaşmasını sağladı... Lula, Güney Amerika için belirleyici dış politika perspektifleri oluştururken, küresel ticaret ve çevre müzakerelerinde de etkin rol oynadı. Sonuç olarak, ilk iki başkanlık döneminde Brezilya tarihinin en popüler siyasetçilerinden biri olarak hafizalara kazındı...

MUCİZEVİ GERİ DÖNÜŞ

Ancak 4 Ekim'de yapılan seçimlerin ilk turunda, rakibi Flavio Bolsonaro'nun karşısında 2.5 milyonluk bir oy farkı ile hezimete uğradı. İkinci tur seçimleri geçen hafta sonlandığında ise, Lula, oylarını 10 milyon arttırarak mucizevi bir geri dönüşe imza attı! Gerçekten de 8.515.767 kilometrekarelik bir yüzölçüme ve 200 milyonu aşan bir nüfusa sahil bu devasa ülkenin siyasi tarihi açısından sıradışı bir başarı öyküsünü izledik. Şu an görevde olan hiçbir devlet başkanı, Lula gibi sıfırdan başlayıp, kalifiye olmayan sıradan işçilikten adım adım yükselerek bu koltuğa ulaşmış değil. Yani yaşamı da sıra dışı bir başarı öyküsü. 2011 yılında kendi desteklediği Dilma Rousseff'e başkanlığı devrederken, kamuoyu yoklamalarinda oy oranı yüzde 80'leri gösteriyordu. Başkanlık sonrasında, devlette ve partide bir görevi olmasa da politik çalışmalarına devam etti. 12 Temmuz 2017'de, kendisine tartışmalı bir süreç sonrası, yolsuzluk ve para aklama suçları isnat edildi ve hüküm giydi. Bu kararın altında imzası olan hakim Sergio Moro, Lula'nın selefi Bolsonaro'nun kabinesinde Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanı koltuğuna getirildi! Yüksek Federal Mahkeme, süreç içinde bu davayı ve hapis cezasıni hukuka aykırı bulup iptal etse de, Lula, bir yıla yakın hapiste kaldı. 2022 yılında tekrar başkanlık için aday oldu ve ikinci turda görevdeki devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu mağlup edip göreve başlarken 77 yaşında idi ve Brezilya'nın en yaşlı devlet başkanı sıfatını da eline almış durumda idi. Ülkesinde üçüncü kez devlet başkanı seçilen ilk kişi olarak da tarihe geçti.

REFORMLAR ETKİLİ OLDU

2026 Ekim ayında ise rakibi, 2022 yılında görevi devraldıği başkan Joir Bolsanaro'nun oğlu senatör Flavio Bolsonaro idi. Baba Joir, Lula'ya karşı kaybettiği seçim sonrası " iktidarda kalmak için darbe girişiminde bulunmak ve demokratik hukuk düzenini kaldırmaya teşebbüs etmek " suçlarından yargılanarak otuz yıl hüküm giydi. Flavio Balsonaro karşısında, ilk turda iki milyonu aşan bir oy ile gerisinde kalınca, Lula için yolun sonuna geldiği düşünüldü... Ancak Lula, üç hafta içinde gerek WhatsApp grupları gibi dijital platformları etkin kullanımı gerekse tüm destekçilerinin cansiparene bir şekilde soluksuz çalışmalarının bir sonucu olarak üç haftada farkı kapatıp başkanlık koltuğuna dördüncü kez oturmayı başardı. Kuşkusuz, Brezilyalı seçmenin bu tercihinde, Lula'nın başta vergi olmak üzere ekonomik reformları hayata geçirmesinin sağladığı refahın kendileri üzerinde yarattığı pozitif etkinin ciddi payı var. Ülke büyüdü, enflasyon ve işsizlik azaldı, gelir eşitsizliği geriledi. Her ne kadar, sol cenahta, gerek Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi, gerekse Sırp gençlerinin Vucac iktidarını devirmesi ve Amerikan ara seçimlerinin sonuçları bir moral unsuru olmuş olsa da, aslolanın, kendi ülkelerinde halkının refahını artırarak sıradan insanının yaşam koşullarını demokrasi içinde geliştirmek olduğunun en güzel örneğini, Lula'nın Brezilya'sında görmek mümkün.