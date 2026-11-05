O ışığı 35 yıl önce görmüştük

Sene 1991... Zeytinburnuspor altyapısında görev yaptığım, yöneticiliğini üstlendiğim yıllar. O günlerde henüz çocuk yaşta olan Emre Belözoğlu'nu izlerken, Türk futbolunun geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını hissediyorduk. Babası Mehmet Belözoğlu da iyi bir futbolcuydu. Emre'nin yeteneği, futbol sevgisi ve mücadeleci karakteri adeta genlerinden geliyordu. Sahada hırslı, kazanma arzusu yüksek; saha dışında ise son derece beyefendi bir çocuktu. En önemlisi, doğup büyüdüğü Zeytinburnu ile bağını hiçbir zaman koparmadı. O yıllarda Zeytinburnuspor formasıyla sergilediği performans dikkatlerden kaçmadı.

ESKİ GÜNLERİ YAD ETTİK

Mustafa Denizli, dönemin Galatasaray yöneticilerinden Yurdaşen Karahasan ve Fatih Terim de Emre'deki ışığı gören isimler arasındaydı. Genç yaşında keşfedilmesi, aslında gelecekte yaşayacaklarının ilk işaretiydi. Galatasaray'da başlayan, UEFA ve Süper Kupa'ya uzanan büyük yolculuk; Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Fenerbahçe gibi önemli kulüplere uzandı. Milli formayla 2002 Dünya Kupası üçüncülüğünü yaşayan, Türk futbolunun unutulmaz orta saha oyuncularından biri oldu. Ardından futbolculuktan teknik direktörlüğe geçerek Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev yaptı. Bugün ise yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğunda. 35 yıl önce Zeytinburnu'nda izlediğimiz o genç yeteneğin bugün böylesine önemli bir sorumluluk üstlenmesi, geçmişe dönüp baktığımızda ayrı bir gurur veriyor. Yıllar sonra geçen sezon Göztepe'nin Kasımpaşa'yı İzmir'de konuk ettiği maçta bir araya geldik ve eski günleri yad ettik. Sevgili Emre'ye yeni görevinde yürekten başarılar diliyorum. Dilerim yıllar önce yeşil sahalarda başlayan bu hikaye, Fenerbahçe'de büyük başarılarla devam eder. Yolun açık, şansın bol olsun Emre...