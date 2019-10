Can Üner’e büyük onur

Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Uluslararası Tenis Federasyonunun seçimli genel gurulu sırasında, önce milli sporcumuz Marsel İlhan'ın, daha sonra da ilk yüz oyuncu arasına giren milli oyuncumuz Çağla Büyükakçay'ın koçluğu ve antrenörlüğü döneminde geçirdiği ani rahatsızlığı nedeniyle kortlardan uzak kalan Can Üner'e ITF tarafından "Tenise Üstün Hizmet Ödülü" verildi. Büyük gurur duyarak kendisini kalben kutluyoruz. Giderek eski günlerine dönmeye başlayan sevgili Can Üner kardeşimize geçmiş olsun diyor, başarı ve iyilikler diliyoruz.



OTİZM İÇİN FARKINDALIK YARATMAK



İzmir'de otizm konusunda bir ilki gerçekleştirip otizmli çocukların özellikle eğitimden uzaklaştırılmalarına dur diyerek hayatlarında fark yaratmayı hedefleyen Bener Erkorur ve gönüllü ekibi, KTK yönetimi ile işbirliği içinde hedefini spor ile birleştirerek, iki sene gibi kısa sayılabilecek bir sürede tenisi öğrenmeye başlayan ve Türkiye'nin otizmli ikinci tenis oyuncusu olan Arda Cengiz'in odak noktası olduğu çok katılımlı ve 4 gün süren bir senyör tenis turnuvası yanında otizm hakkında çok değerli tecrübelerini paylaşarak çok eğitici bir konferans ile gerçekleştirdi. Özetle Erkorur, "Otizmin bir hastalık olmadığını, bir engellik durumunun asla bulunmadığını, otizmin sadece bir farklılık olduğunu" anlatmaya çalışarak bu konu içinde olan ailelerin çektikleri zorluk ve çaresizliklere spor ile çözümler üretmeye kendilerini adadıklarını ve bunun için otizm farkındalığını artırmak, aynı zamanda otizmli çocuklarımızı eğitim-öğretim hayatına kazandırmak istiyoruz." dedi.



PEKİNDE ZAFER THİEM VE OSAKA'NIN



Pekin'de oynanan ATP 500 turnuvasını Tsitsipas'ı 3 sette yenen Thiem kazanırken, WTA'da Osaka, Barty'i 3 sette yenerek hdefe ulaştı. Tokyo'da gerçekleşen ATP 500'de ise dünya 1 numarası Djokoviç, Millman'ı iki sette yenerek şampiyon oldular. Shanghai'da Nadal'sız ama geri dönme yolundaki Murray'lı ve yükselen NexGen oyuncuları ile başlayan ATP 1000 turnuvasında en büyük favori yine Djokoviç. Kadınlar ise Zlinz ve Tianjin'de mücadele edecekler Ve bu ay sonunda WTA Finalleri oynanacak.



TUNCER AKSOY'A YAKIŞTI



Senelerin efsane senyör tenisçisi Tuncer Aksoy adına, kulübü İstanbul Levent Kulübü tarafından özel ve çok anlamlı bir tenis turnuvası düzenlendi. Düşünenleri heyecanla alkışlıyoruz. Bu girişim o kadar heyecan yarattı ki, turnuva rekor bir katılımla tamamlandı. Yakın zamanda TTF tarafından da her sene kazandığı Türkiye yaş grubu şampiyonluklarından ve tenise yaptığı katkılardan dolayı plaketle onurlandırılan Tuncer Aksoy, VTB - Veteran Tenisçiler Birliği Başkanlığında bulunmuştu. Kendisine sağlıklar diliyorum.