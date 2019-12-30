- Federer bu sene en stil ve en havalı oyuncu unvanının sahibi oldu.

- Nadal, Stefan Edberg Sportmenlik Ödülü'nü aldı ve Federer'in 7 yıllık bu ödüldeki hakimiyetini bitirdi.

- Simona Halep üçüncü defa üst üste taraftar ödülüne, çok az fark ile de olsa Polonyalı İga Swistek'i geçerek layık görüldü.



ZİYA'MIZI KAYBETTİK

Ben de YAZİ'mi! İçimiz ağlıyor... Ziya Kıpkızılörenli, henüz 10 yaşlarındayken tenise bol boy olarak KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ'nde başlamış, evladı olmuş, orada büyümüş, orada devleşmiş, orada önce İzmir, sonra senelerce Türkiye Şampiyonluklarına ulaşmış, sembolümüz, efsane tenisçimiz olmuş, defalarca milli oyuncumuz olarak yurt dışında başarılarla ve efendice ülkemizi temsil etmiş, koca yürekli, iyi ve yardımsever kişiliği ile herkesin arkadaşı, dostu, kardeşi, ağabeyi, yoldaşı ve babası olmuştur.



Uzun seneler boyuncu özveri ile yaptığı örnek tenis il temsilciliği görevi boyunca tenis yöneticisi eğitmeni, ince esprili, yumuşak kalpliliği yanında çokdta mütevazi, hiç bir zaman da unutamayacağımız bu değerli ve güzel insanı çok sevdik, saydık ve maalesef kaybettik. O, bol boyboyluğun kıymetini ilk anlayan ve bolboyluktan gelip, süper bir tenisçi olduktan sonra da, bol boylardan usta tenisçiler ve atrenörler yetiştiren ileri görüşlü büyük bir teniş aşığı, hayatını tenise adamış büyük bir spor insanı, Türk tenisinin de gerçek duayeni olarak yaşadı. Her zaman da içimizde yaşayacak.

Huzur içinde uyusun.