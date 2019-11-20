İpek Öz Antalya'da 15.000 dolar toplam ödüllü "GD Tennis Cup Series" turnuvasında 1 numaralı seribaşı Markova'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenerek kariyerinin teklerde 2. şampiyonluğunu elde etti. Ama nasıl ? Yağmurlu ve maçsız günlerden sonra hava açınca bir günde, tekler ve çiftler yarı finali, tekler ve çiftler finali olmak üzere toplam 4 maç yapıp 4 saat 48 dakika kortta kalarak. Çiftler de ise partneri ile, herhalde yorgunluktan yenilerek finalist olarak bitirdi. Kutluyoruz şampiyonluklarını. Ama sormadan da edemiyoruz: Yazık olmuyor mu bu gençlere sayın yetkililer?



ÇAKTIRMADAN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER



Farkındamısınız ama, son bir kaç yıldır Uluslarası Tenis Federasyonu yanında, WTA, ATP, TE, FED CUP, DAVİS CUP gibi dünyanın belli başlı yönetim organı kurumlar ki bunların bazılarında, ilgilileri çok memnun etmese de, ciddi başkanlık, dolayısıyla yönetim, anlayış, vizyon değişimleri gerçekleşmeye başladı. Bunlara paralel olarak, bu güzel sporun değişik kategorilerinde de ufak tefekmiş gibi gösterilen, ancak uzun vadeli ticari hedeflere hizmet etmek üzere deneysel olarak başlatılan sinsi sinsi büyük kural değişiklikleri de şüphe ile izlenmeye başlanmıştır. Bu yeni oluşumlardan NextGen (Yeni Nesil Gençler), Laver Cup ve ATP Cup gibi, şimdiden çok ilgi ve izleyici çeken, oyunculara büyük ödüller sunan kısa dönemli tenis etkinlikleri geleceğin tenisi olarak değerlendirilmeye başlandı bile... Doğru mu? Tutacak mı? Yaşayacak, görecek, bakacağız.



GENÇLER GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR



ATP finallerinde ilkler yaşandı. Ne Nadal, ne de Djokoviç finale dahi çıkamazken, 38 yaşındaki Federer, finallere çakabildiyse bile orada yeni şampiyon Tsitsipas'a 2 sette yenilerek kaldı. Ve finalleri ilk defa 2 genç oynadı. 2019 Finalini, 2018 Next Gen ATP Finallerinde şampiyon olduktan sonra bu seviyelere çıkmayı bilen ve 26 yaşında ki Thiem'i 3 yakın sette (ikisi tie break) ama müthiş hızlı bir tenis ile yenen ve 2001'den beri en genç tenisçi olarak 21 yaşındaki Tsitsipas kazandı. Çiftlerde Nicolas Mahut ve Pierre-Hugues Herbert'ten oluşan Fransız ekibi, Krawietz ve Mies ekibini 2 sette yenerek şampiyon oldu.



TENİSTEN KOPANLAR



Bryan kardeşler, tenisin çok zorlu kategorisi çiftlerde 24 yıl içinde 16 Grand Slam kazanarak, 118 turnuvada şampiyon olarak ve 438 hafta dünya bir numarası olarak müthiş bir kariyer sonunda artık emekli olacaklarını duyurdular. Seyretmeye doyamadığımız bu kardeşleri son oynayacakları maçta ayakta alkışlamak isterdim doğrusu! ATP Finalleri ardından Cibulkova ve Berdych'ten de emeklilik haberleri geldi. Bir devrin sonu yaklaşıyor galiba...



NADAL TARİHE GEÇTİ



Sezonu kim birinci bitirir diye büyük hesaplar yapılırken, Federer'in, Djokoviç'i yenmesi sonucunda Nadal kariyerinde, ilkine 11 sene önce ulaştığı dünya bir numarası unvanına yine geçen hafta Londra The O2'de oynanan ATP finallerinden sonra, hem de 1973 yılından beri tenis tarihinin en yaşlısı olarak, 5.kez ulaştı. Nadal, 33 yaşında 2019'da ikisi Grand Slam ve diğer ikisi ATP Master turnuva olmak üzere dört turnuvada şampiyon olmuştu. Müthiş...