Madrid'te "Caja Magica" Salonunda 18 - 24 Kasım tarihlerinde 18 ülke takımı arasında oynanacak olan Rakuten Davis Cup Final maçlarındaki için heyecan dorukta. Bu 18 ülkenin 12'si bu senenin finale çıkanları; 4'ü geçen senenin yarı finalistleri ve son ikisi ise WC yani davetli ülkelerden oluşuyor. Maçlar 6 adet 3'lü grup arasında RR "round robin" olarak oynanacak. Arjantin, Avustralya, Belçika , Kanada, Şili, Kolombiya, Hırvatistan, Fransa, Almanya, İngiltere, Italya, Japonya, Kazakistan , Hollanda, Rusya, Sırbistan, İspanya ve ABD aralarında mücadele ederlerken bizler seyredeceğiz!

* MUBADALA Dünya Tenis Şampiyonası hem bir tenis turnuvası, hem de çok önemli bir sosyal etkinlik olup 19-21 Kasım tarihleri arasında Abu-Dhabi'de oynanacak. Geçen senenin şampiyonu ve burada 4 şampiyonluğu bulunan Djokoviç'in yanısıra, Dünya (1) numarası Nadal'ı, 2019'un en başarılı oyuncusu ve Dünya 4 numarası Medvedev'i, yükselen yıldız adayı Amanda Anisimova ve 5 GRAND Slam Şampiyonu Maria Sharapova'yı izleme şansını yakalayacaklar.



NİTTO ATP'DE YILDIZLAR AVLANDI



Şok üstüne şok yaşıyoruz. Üç büyük de vurgun yedi: Bjong Borg grubunda Federer ilk maçını Thiem'e iki sette kaybetti ise de ikinci maçında Berettin'i yendi. İlk turu rahat bir galibiyet ile geçen Djokoviç ikinci turda ise Thiem'e yenilmekten kurtulamadı.

Müthiş bir 2. servis performansı sergileyen Thiem grubu birinci olarak bitirebileceği gibi grup ikinciliği için Federer/ Djokoviç maçını bekleyeceğiz.

Andre Agassi grubunda Tsitsipas, Medvedev'i yenerken, Nadal ise geçen senenin şampiyonu Zverev'eı 2 sette kaybetti. Nadal /Medvedev ve Tsitsipas/ Zverev maçlarındaki neticeler önemli olsa da bu grupta henüz bir netlik yok. Yani bu sene bu finaller çok düşündürücü sonuçlara sahne olacak gibi!



YENİ NESİL YILDIZ: SİNNER



Bu sene üçüncüsü Milano şehrinde gerçekleşen Next- Gen (Yeni Nesil Gençler) finallerinde, finallere özel davetle katılan İtalyan Sinner, geçen yılın finalisti Avustralyalı Alex de Minaur'u 4/2-4/2 ve 4/1'lik üç set sonunda yenerek kendi vatanında şampiyon oldu.

NextGen'de yeni kurallar uygulandı. Maçlar 5 set üzerinden oynandı, 4 oyun alan seti kazandı, 3-3 olma durumunda "tiebreak" oynandı, oyun içinde puanlar 40-40 olduğunda karar puanı uygulandı (avantaj kalktı).



BİZDEN HABERLER



Altuğ Çelikbilek Tunus'ta katıldığı 15.000$ toplam ödüllü İTF Magic Tours turnuvasında Hırvat rakibi Pecotic'e 6-1, 6-1'lik setlerle yenildi ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı .



ETV Cumhuriyet Kızları çok kategorili tenis turnuvası 348 oyuncunun katılımı ile coşku içinde tamamlandı.

Katılanları ve turnuvada dereceye girenleri kutluyoruz.

Not edilmesi, örnek alınması gereken enteresan ve önemli bir nokta: Turnuvanın ana sponsorları kulübün iki aktif üyesi idi. Ayakta alkışlanmazlar mı şimdi!.