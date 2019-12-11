Çok önemli bir konu. Geçen haftalarda lisanslı oyuncular üzerine rakamsal bilgileri özetlemiş ve de en güçlü kategorinin giderek artan bir fark ile senyör kategorisi olduğunu vurgulamıştık. Bu gün ise konumuz Avrupa'da tenisin imajı: Tenis oyuncuların % 60'ına göre her geçen gün daha popülerleşiyor, oynamayalar için ise sadece % 43; Tenis daha havalı ve moda olan bir spor dalı: % 56 ve % 32; Tenis, bundan 5 yıl öncesine göre daha ilgi çekici: % 47 ve % 30; Tenis oynamak, hareketli ve fit olmak çok faydalı bir uğraş: % 83 ve % 62. Daha ne olsun... Hızla yükselen bir spor! Vakit kaybetmeden tenise başlayın. Unutmayın; tenise başlamanın yaşı yoktur.



BERFU İLE SEZER'İN BAŞARILARI

Tenisin tatile girdiği bu son ayda yılın son başarıları her halde Berfu Cengiz ve Melis Sezer. Berfu Cengiz, Hindistan'ın Solapur kentinde, ITF'nın (Uluslararası Tenis Federasyonu)'nun düzenlediği 25 bin dolar toplam ödüllü "Precision Solapur Open Women's" turnuvasında, Yunan partneri Despina Papamichail ile birlikte turnuvanın 1 numaralı seribaşı takımına 5-7, 6-4, 10-3'lük skorla yenilerek çiftlerde ikinci oldu. Melis Sezer ise, Antalya'da düzenlenen 15 bin dolar toplam ödüllü ITF - GD Tennis Cup Series turnuvasında İsviçreli partneri Leonie Kung ile birlikte 1 numaralı seri başı olarak katıldı, finalde rakiplerine 6-4, 1-6, 14- 12 ile yenilerek çiftlerde ikinciliği elde etti.



MUBADALA DÜNYA TENİS Ş AMPİYONASI

19-21 Aralık tarihlerinde Abu Dhabi'daki geleneksel turnuvada oyuncular ve fikstürler belli oldu. Nadal'ın 10.kez katıldığı, geçen senenin şampiyonu Djokoviç ile seri başı oldukları bu turnuvada ilk gün Tsitsipas ile Monfils ilk maçı oynadıktan sonra ikinci maçta Medvedev ve Chung karşılacak. Kadınlar maçı ise, yükselen yıldız adayı Amanda Anisimova ve 5 Grand Slam şampiyonu Maria Sharapova arasında. Erkek maçlarının galipleri ikinci gün karşılarında Nadal ve Djokoviç'i bulacaklar. Son gün final ve üçüncülük maçları var.



TENİSTEKİ BOZULMALAR

2019'da, biraz da yetkili organizatörlerin maddi hedefleri düşünerek tolerans gösterip göz ardı ettiği, bize göre görsel bir spor olan tenise yakışmayan, fakat bazılarının da modern dünyanın bir gerçeği olarak kabullendikleri, hatta alkışladıkları bazı önemli ama bilinçli olarak aykırı olmayı seçmiş oyunculara değinmekte yarar var. Top toplayıcılara, çizgi veya kule hakemlerine, hatta seyircilere ve de rakiplerine karşı sergiledikleri, biraz da belki kültür farklılıklarından kaynaklanan kort içi kort dışı davranışların, oyuncular için küçük, hatta çok önemsiz parasal cezalar ile çözülüp önüne geçilmesinin zor olduğunu gördük ve hep beraber yaşadık. Karakter, kültür ve ahlak kavramları içinde yer bulamayan bu davranışlara karşı yine durmadan mücadele edilmeli.

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