TTF Başkanı Cengiz Durmuş'tan tenisimizin yıl sonu raporu:

1- Tenisin yaygınlaşması için 81 ilde örgütlenmeyi başardık.

2- Yıl içinde imzaladığımız "Eğitimde İş Birliği" protokolleri ile tenisi 81 ilden beden eğitimi hocalarını antrenör olarak eğitilerek 81 ilimize ve çocuklarımızın mahallelerine götürdük.

3- "KYK Gençleri Kortta" Protokolünü yürürlüğe soktuk.

4- Yeni ATP çim kort turnuvası ile 116 uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptık.

5- 60 binin üzerinde lisanslı tenis sporcusu sayısına ulaştık.

7- "Grand Slam"'lerde, başarıyla temsil edildik.

8- ITF turnuvalarında bir haftada 10 final maçında 6 şampiyonluk ile bir rekora daha imza attık.

9- Spor Bakanlığımız milli tenisçilerimizin 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim görebilmeleri konusunda iş birliği protokolü imzaladı .

10- Çok heyecanlanarak Türkiye Tenis ligini gerçekleştirdik. Tebrikler ve Nokta!



SON 10 YILIN EN İYİSİ

ABD'li raket Serena Williams son 10 yılın en iyi kadın sporcusu seçildi. Alkışlar büyük atlete. Tenisin rekorları zirvede! Bu sene bu rekorlardan kırılacak olanlar var mı, bakacak ve göreceğiz. 24 ülke takımının mücadelesine sahne olacak ve 10 yeni ATP kuralının uygulanacağı ilk 15 milyon toplam ödüllü ATP CUP 3 Ocak ta Brisbane - Avustralya'da başlayacak olup, Perth şehrinde devam edecek ve 12 Ocak'ta 8 takım arasında finallerin oynanacağı Sydney şehrinde son bulacak. Böyle böyle, değişik uygulamalar denenerek tenis geleceğinin şekilleneceği umut ediliyor. Umarım hem oyuncular, hem de biz tenis severler bu yeniliklerden hoşnut kalırız.

KTK'NE ÖVGÜ VE BAŞARILAR

Ülkemizin değerli kulüpleri ve üyelerine, tenise ve tenisçilerimize çok yakışan İzmir Kültürpark Tenis Kulübünün, son dört senedir başarıları yanında, yaşattığı coşku ve neşe içinde gerçekleşen müthiş ve ümit dolu örnek yeni yılı karşılama gecesinin, tüm kulüplerimize de büyük bir birliktelik ve güç göstergesi olarak yansıyacağına, bu güzelliğin kulüplerarası ve her konuda olumlu ve verimli sonuçlar doğuracağına inanıyor ve dikkate alınmasını diliyorum. KÜLTÜRPARK TENİS KULÜBÜ yönetimine sonsuz teşekkürler