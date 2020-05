Dünya'da bazı ülkeler spor faaliyetleri yasaklarını kademeli, yavaş adımlarla ve çok sınırlı bir şekilde azaltmaya başladı. Hafta sonu ve yeniden açılış havasında ve gösteri mahiyetinde düzenlenen mini turnuvanın bazı maçlarını izledim ve hiç zevk almadım: iki iyi oyuncu, gerektiği kadar tek renk top, bir hakem ve uzaktan göremediğim kameramanlar dışında tenisin rengi olan yardımcı hakemler, top toplayıcılar ve seyircinin heyecanı olmayınca tenis, tenis gibi olmuyormuş meğerse! Alışıla bilinecek gibi değil...



TENİSİN YENİ MODALARI

Malum korona ve koronadan korunmak için alınan, başta evden çıkma yasağı gibi çok yönlü önlemlerden dolayı dünyamızda yaşam bir anda çok değişti. İş yerlerinin bir çoğu kapanınca insanlar evlerinden, internetin sunduğu "online" görüntülü video konferans, telekonferans sistemleri ile çalışmaya başladı. İşini kaybeden, çalıştığı firması kapanan, evde kapalı kalan, canı sıkılan herkes de, Türklerde olan ani uyum kabiliyeti ile bu uygulamanın meraklısı ve uzmanı olmaya başladı.

MUAZZAM SEKTÖR

Sanki yeni bir pazarlama, reklam, eğitim, hatta yeni bir iletişim kanalı haline gelen muazzam bir sektör yaratıldı. Ben bile bu yaşımda kullanıyorum!Eski tenisçi Esat Tanık'ın instagramda gerçekleşen özellikle tenis ile ilgili benzer canlı çalışmaları oluyor. Geçen hafta dev oyuncular olarak, Davis Cup takımımızda 64 kez yer almış bir oyuncusu, şu anda da Davis Cup'ın değişmez kaptanı olan dünya efendisi ve kendini geliştirerek bu konuya adamış sevgili kardeşimiz Haluk Akkoyun ile güzel bir söyleşi yaptılar. Tenisimizin yok olduğu bir dönemde tenis konuşup, tenis dinlemek ve heyecanlanmak çok iyi geldi.

EĞİTİCİ CEVAPLAR

Geçen hafta ise Esat'ın misafiri, İzmirlilerin ve daha çok Kültürparklı yöneticiler yanında oyuncuların da hocaları olarak yakından tanıdığı ve Simona Halep'i Wimbledon'da şampiyonluğa taşıyınca daha da ünlenen dostumuz Romen antrenör/ koç Daniel Dobre idi. Yarım Türkçesi, Türkiye ve Türklere karşı gösterdiği sıcak duruşuyla, akıl dolu söylemleri ve de özellikle de tenis dünyası içindeki tecrübesi ve "büyük antrenör" unvanı ile verdiği çok eğitici açıklama ve cevaplar ile izleyenleri mutlu etti. Alkışlıyor ve teşekkür ediyoruz.



SENOĞLU İLE GENETİK İDMAN

Genetic Trainer - " The future of Sports" şirketinden Senior trainer/Eğitim direktörü Serkan Doğan, sevgili İpek Şenoğlu'nu bu yeni moda uygulama içinde misafir etti. Umarım bu önemli konuyu iki bilen ve yaşayan insandan canlı olarak izleyenler, spor dendiğinde bir kaç kez düşünürler ve de tüm sevdiklerinle konuyu paylaşırlar. Konu o kadar önemliydi ki, yankıları gecikmedi ve "bizde varız " diyen, rakip demeyelim, konunun tamamlayıcıları olan mental spor uzmanları görüşlerini paylaşarak tenis sporunda "mental durumun" da ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak konuyu zenginleştirdiler. Bir kez daha rekabetin faydalı olduğu ortaya çıktı böylece... Yeter ki suyu çıkarılmasın! Ve korona da defolup gitsin bir an evvel!