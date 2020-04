Tüm spor dünyasının içinde tenis sporumuz, her yaşta ki yalnız biz aktif tenisseverler için de olsa, hayatımızın önemli bir parçasıdır: Her gün oynamaya çalışırız, sık sık gazozuna da olsa maçlar yaparız, eğlenir ve de sporumuzu yapmış oluruz. Mutlu oluruz... Ama artık, ne tenis, ne spor, ne antrenman, ne kurs, ne eğitim, ne eğlence, ne maç, ne turnuva, ne lig milli maçları, ne kulüpler, ne de oturup alıştığımız dostlar ile sohbet edeceğimiz mekanlar kaldı! Tutkularımız bile boşta artık. Önümüz alaca karanlık, süre belirsiz: İnsanları en çok tedirgin eden husus da bu olsa gerek. Sudan çıkmış balıklara döndük velhasıl ... Ve geçmişi hatırlayıp içimizde ki eksikliği katiyen hafifletmiyoruz. Dünya tenisinden haberler, eski maçların bile artık çok fazla zevk verdiğ söylenemez.



Tuvalet kağıtlarıyla idman

Sağlık olmadan hiç bir şey yapılamayacağına göre önce sağlık deyip sonra da, mümkün olduğu kadar bireysel olarak, kimseyi rahatsız ve tedirgin etmeden evlerin varsa bahçesinde, balkonlarında, salonunda veya mümkün olabilecek her yerinde, pencereden yakın komşular ile, eğlenerek rutin çalışmalar yapılabilir, gerekli antrenmanlar kadar faydalı olmasa da, en azından sporcuların moral ve gün içinde fazla önem verilmeyen özellikle mental durumlarını yüksek tutmaya, hatta bunları yükseltip gelişmelerine bile katkı sağlanabilir. Bu doğrultuda gelişmeler biraz abartılsa da, sanal dünyada dolaşan amatör videolarda da görülmeye başlandı. Artık tek başına her hangi bir duvar önünde veya müsait bir yerde top ile, topsuz, top yerine konulabilen tuvalet kağıdı ruloları ile tenis antrenmanlarına (!) devam edilecek her halde!



Problemleri birlikte yeneceğiz

Dünyada olduğu gibi ülkemizdeki ki tüm spor ve konumuz olan tenis sportif aktiviteleri belirsiz bir şekilde ve neredeyse tüm 2020 yılını tamamen yok edecek şekilde askıya alınınca, bu aktivitelerin içinde bulunan ve yöneten başta federasyonlar, kulüpler, spor akademilerinden oluşan büyükçe bir grup bir anda çok zor bir durum içine girmişlerdir. Sorumluluklarını yerine getirmekte büyük sıkıntıya düşen, her türlü dengeleri bozulan bunların tüm ilgilileri yanında, diğer taraftan da çoğunluğu spordan ekmek yiyen, günlük kazançlarıyla geçinen, evlerini geçindiren, çocuklarını okutan görevli hakemler, tenis hocaları, antrenörler ile hedefleri doğrultusunda kurslara katılan tüm gençlerin karşı karşıya kaldıkları maddi manevi çeşitli zorlukları ve dolaysı ile hayal kırıklıkları kısa sürede çözüm bulunmadı gereken çok büyük bir sorun olarak bütün çıplaklığı ile karşımızdadır. Bu sorunlar, ertelemelerle, bazı küçük ve kısa vadeli palyatif tedbirlerle çözülemez. Bunu bir fırsat olarak hep beraber değerlendirmeliyiz.