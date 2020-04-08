Sevgili tenis severler, bir anda hayatımızı, ekonomimizi, alışkanlıklarımızı, hobilerimizi, işlerimizi, sporumuzu, yani neredeyse herşeyimizi ters yüz eden ve bilinmeyen, çok saldırgan bir virüs salgını ile karşı karşıya kaldık. Kısa sürede dünyamıza bulaşıp insanları öldürmeye başlayınca da kendimizi, sevdiklerimizi, etrafımızı korumak ve tehlikeye atmamak için ne zaman biteceğini bilmeyerek evlerimizde yaşamaya başladık. Hayatımız ister istemez, doğru-yanlış üzücü ve tedirgin edici haberleri, her gün ortaya atılan, anlaması güç senaryoları çaresizlikle izlemekle geçiyor. Heyecanla, korkuyla, gerilerek, alışmadığımız kadar sıkılarak... Bunların üstüne çok gerekli olduklarını bilsek de her gün eklenen yeni yasaklar ve kısıtlamalar insanların ruh hallerini ve psikolojilerini de bozmaya başladı.

SAĞDUYULU OLALIM

Sabırla salgının yakında biteceğine ümitlenmek, bittiğini duymak istiyoruz artık! Konumuz tenisin, ülkemizde de çok daha iyi ve imrendiğimiz yerlere gelmesi için bu günleri bir fırsat olarak iyi değerlendirelim... Tenissever ve tenisi ciddiye alanlar olarak, neden hala dünya çapında gerilerde olduğumuzu art niyetsiz düşünelim, objektif olarak irdeleyelim, özgürce sanal dünyamızda yapıcı olmak üzere ve yapabileceğimiz kadar "thing, thank"'lar oluşturalım, beyin fırtınaları gerçekleştirelim ve elde edilen, uçukta olsa tüm önerilerin, ülkemiz en üst seviye spor yöneticileri tarafından en azından okunmasını sağlayıp, gelişmelerinde sıkı takipçisi olalım. Pek bir şeylerin değişeceğini sanmıyorum ama, sevdiğimiz tenis sporumuz için biz görevimizi yapalım, görevimizi yaptık diyelim, diyebilelim...



Herkes görevini yapmalı

Devlet önce tenisin (tabii tüm spor dallarında) içinde yaşayanlara kulak vermeli, onları dinlemeli, onlardan istifade etmeli... DEVLET yetkililerini, teniste dünyada olup bitenleri takip etmeye yönlendirmeli... DEVLET yalnız başarılı olanları değil, başarılı olabilecek çok sayıda oyuncuya şans verip yeterince her türlü maddi, manevi ve eğitimsel desteği vermeli. VE Devlet tabii tüm ilgililer yanında federasyonu ve kulüpleri de çok yakından takip etmeli. TENİSİN motoru olan Oyuncular İse önceliklerini tenise verip kendilerini tenise adamalılar. Teniste zirvelere tırmanmak zor olup, sabır ve uzun zaman ister. Çok çalışırlarsa başarılı olma şansları artar. Ancak öncelikleri eğitim ise iyi düşünsünler.