Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, sezona adı gibi 'Büyük' bir giriş yaptı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sezon başında hedefi belirlemişti ve İzmir ekibi bu doğrultuda ivme kazandı. Ancak, son iki haftada alınan Gaziantep FK ve Karagümrük mağlubiyetleri takımda moralleri bozdu. Bu yüzden Yeni Malatyaspor mücadelesi Altay için çok önemliydi. Bunun bilincinde olan yılların deneyimine sahip Denizli, taktiksel anlayışını değiştirdi. Normalde 4-5-1 formasyonuyla izlemeye alıştığımız siyah-beyazlılar, Malatya'da 3-5-2 sistemine döndü. Denizli, sakatlığı bulunan Murat Akça'nın yerine Björkander'i koydu. İsveçli oyuncunun yanına da Thiam ve Ceyhun'u monte eden deneyimli hoca Cebrail ve Nadiri'yi kanat bek olarak oynattı. Orta alanı da kalabalık tutan Denizli, Poko ve Zeki'yi kullanarak dönen topları topladı.

Altay, ayrıca Karagümrük maçına göre topu rakibine bırakarak mücadeleye başladı.



GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ

İlk 20 dakika bu taktik tuttu. Dönen toplar siyah-beyazlılarda kaldı. Rakip topu aldığı an şok presle topu geri aldılar.

Altay'da 20. dakikada Nadiri'nin sakatlanıp çıkması sonrası özellikle sol kanatta aksamalar başladı. İranlı'nın yerine oyuna dahil olan Erhan elinden geleni yapsa da defansif özellikleri Malatyalı hücumculara karşı zayıf kaldı. Ki nitekim 57. dakikada o bölgeden gelen hızlı hücumda Tetteh cezayı kesti. Ardından 68. dakikada Adem penaltıdan farkı 2'ye çıkardı. Altay'ın bu gollerden sonra gösterdiği reaksiyon gelecek adına umut verici. Hemen toparlanıp rakip kaleye yüklendiler. Fakat kalan süre yeterli olmadı. son olarak Mustafa Denizli'ye parantez açmak istiyorum. Deneyimli hoca, bu sene ekibiyle lige renk katıyor.

Her maç göze hoş gelen bir futbol oynuyorlar.

Ancak bu maç özelinde hamlelerinde geç kaldı. İlk golü 57. dakika ikincisini ise 68'de yediler fakat Mustafa Denizli, ilk hamlesini 85'te yaptı. Kenarda Paixao gibi bir golcü varken oyuna girmemesi bence hataydı. Altay'ın sıradaki rakibi Sivasspor.

İşleri çok zor ancak taraftarının desteğini alacak Altay, bu zinciri kıracaktır.