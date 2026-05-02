Yamalı Bahçe

Tecrübeli meslektaşlarımla birlikte, üç sezondur Fenerbahçe'nin gerçek bir santraforu yok diye buradan yazmıştık. Hatta geçen haftaki yazımda, Fenerbahçe rakibi Galatasaray'a yenilirse, Başkan Saadettin Saran ve ekibi koltuklarından olabilir diye uyarmıştım. Yine şampiyonluk gitti ve üstüne kulüp kongre kararı aldı. Bana göre başarılı olan Tedesco'yu da yolladılar. Ali Koç'un başkanlığından bu yana, Saran dahil yöneticiler 10 ayrı teknik adamla çalışmış.. Ama adeta yama yapar gibi transferlerle kadro yol geçen hanına döndürülmüştü. Mesela, sol bekte bir dönem sıkıntı olmuş. Sonra Skinniar gelene kadar stoper boşluğu oluşmuş. Sonra orta saha için oyuncular alınmış. Volkan Demirel'den sonra kaleci sorunu çözülememiş. Tam her bölgeye neredeyse iki takım çıkarılacak kadro oluşturulmuştu ki, bir türlü golcü ihtiyacı giderilemedi. Kongre öncesinde şu an iki aday öne çıkıyor ama taraftar pek sıcak bakmıyor. Bakalım neler olacak?



Sampiyonlar Ligi

ŞAMPİYONLAR kalan yarı final maçlarını izlerken, bizim Süper lig takımlarının ne kadar yavaş oynadığını fark ediyoruz. Dünyanın bir numaralı kalecileri arasında gösterilen Manuel Neuer'i 5 golle doyurdular! Fransız takımı PSG'de ise sanki herkes santrafor. Avrupa futbolunun çok gerisindeyiz..



Avrupa askına

GÖZTEPE Avrupa Kupalarına katılmak için son üç maçına çıkıyor.. Daha önceki haftalarda belirttiğim gibi bu yolda rakibi Başakşehir FK'ydı. Şuan puanlar aynı. Göztepe'nin iki önemli Karadeniz deplasmanı var. İlki bu hafta Trabzonspor ile diğeri de iki hafta sonra kendisini takip eden Samsunspor'la. Başta taraftarı olmak üzere ligin en renkli ve ilgi çeken takımı Göztepe'de Teknik diretör Stoilov ile futbolcular umarım hata yapmaz ve takım Avrupa kupasına katılma biletini alır.



Rüzgar basladı

SEZONUN sonuna geldik sayılır... Transfer haberleri medyamızda uçuşmaya başladı.. Başlıklar hep aynı: Transfer bombaları. Ama bu bombalar bir türlü patlamak bilmiyor! Mesela Fenerbahçe'de Salah ve Ferdi Kadıoğlu isimlerini döndürmeye başladılar. Diğer yandan Galatasaray'da Bertuğ Yıldırım ve Deniz Gül isimleri anılıyor. Icardi her zamanki gibi yolcu deniyor. Diyeceğim o ki, transferler için medyamızda menajer gazlamalarıyla yalan rüzgarları erken başladı...