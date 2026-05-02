CHP’nin mutlak butlan davasında son gelişme

CHP Genel Başkanı Özgğr Özel'in tedirginlikle çok yakından takip ettiği CHP'nin Ankara İstinaf Mahkemesi'ndeki MUTLAK BUTLAN

DAVASI dosyasında son gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesi, İstanbul Büyükşehir ve Beşiktaş Belediyesi ile bağlantılı AZİZ AKTAŞ dosya ve duruşma zabıtlarını istedi. Yargı platformlarında bu karar, istinaf mahkemesinin karar aşamasına sona gelindiği ve esastan inceleme yapılarak son kararıın karar verileceği manasına geldiği değerlendiriyor. Hukuk mevzuatına göre, Ankara İstinaf Mahkemesi'nin 3 karardan birini karar verebileceği konuşuluyor. 1)Doğrudan Mutlak Butlan ve TEDBİR kararı alırsa Kemal Kılıçdaroğlu ve onun yönetimi geri gelecek. 2) CHP Mutlak Butlan davasına bakan ılk mahkeme Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Yeniden yargılayın' diyerek dosyayı geri gönderir. 3) Mahkemenin verdiği 'suç unsuru ortadan kalkmıştır 'gerekçesiyle verdiği RET kararını onaylayabilir. Bu karar çıkarsa,Özgür Özel ve yönetimi görevine devam eder. Siyasi kulislerde CHP hakkındaki Mutlak Butlan davasına ilişkin 2 tartışma yoğunlaştı. Birincisi; istinaf kararı mayıs içinde çıkacak. Buna gerekçe, Ankara İstınaf Mahkemesi'nin İstanbul'dan Ekrem İmamoğlu ve Beşiktaş Belediyesi davalarından zabıtları istemesinin karar vermeye çok yakın olduğu konuşuluyor. İkincisi İstinaf Mahkemesi kararı daha sonraki aylara ertelenecek. Bir erteleme kararı olacağına ilişkin AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'ın attığı tweet tartışılıyor.

ÖZEL NEDEN TEDİRGİN?

Geçen hafta CHP'de önemli toplantılar oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 'Seyredemeyiz' çıkışı üzerine Özgür Özel tüm CHP'li belediye başkanları ile Ankara'da toplantı yaptı. Bu toplantıda bazı belediye başkanlarının 'MUTLAK KARARI

ÇIKARSA ne gibi eylemler ortaya koyalım' değerlendirmeleri yapıldı. Pazartesi günü Özgür Özel, parti yönetimi ile toplantı yaptı. MUTLAK BUTLAN kararı karşısında neler yapacaklarını konuştular. Bu gelişmeler, Özgür Özel'in Ankara İstinafı yakından takip ettiklerini işaret ediyordu. Bir yol haritası çizildiği ve 4 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacağı açıklandı. Özgür Özel ve yönetimini çok tedirgin eden bir kritik daha var. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP 4-5 Kasım 2023 Kurultayında oylamaya hile karıştırdıkları iddiasıyla Ekrem İmamoğlu dahil toplamda 12 kişi hakkında 1 YILDAN 3 YILA kadar hapis cezası ve yine aldıkları ceza süresince de SİYASİ YASAK istenen davanın görüşülmesine 6 MAYIS'TA devam edecek. Kabul edilen iddianame kapsamında şüpheli sıfatıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Sancaktepe İlçe Başkanı Özgen Nama, CHP Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Serhat Can Eş, CHP eski Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ve CHP eski Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Yaşar'ın bulunduğu 12 isim. Bu yakın bağlantı bağlamında CHP'NİN 4-5 KASIM yapılan CHP Kurultayı'nın şaibeli oldu

olduğu iddialarını içeriyor. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nden bir CEZA kararı çıktığı takdirde ANKARA İSTINAF Mahkemesi'nin kararı çok etkileyecek.

DAVADA İTİRAF

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın 28'inci oturumunda 28 Nisan'da etkin pişmanlık ifadesi veren tutuklu iş insanı Adem Soytekin savunma yaptı. İtirafları davaya damga vurdu. 6 Şubat depremlerinin ardından belediye için konteyner bağışında bulunduğunu belirten Adem Soytekin, belediyenin düzenlediği bir toplantıda kendisinden 100 adet konteyner istendiğini, 30 tanede anlaştıklarını ifade etti ve bunun rüşvet ya da irtikap olmadığını, bağış kararını kendi rızasıyla verdiğini söyledi. Mahkeme başkanının aynı konuya ilişkin sorusuna, "Rüşvet mi irtikap mı tanımı çok bilmiyorum. Bunların hepsi rüşvetmiş" yanıtını verdi. Mahkeme başkanının "Ali Kurt'a 1 buçuk milyon dolar gönderildi demişsin ayrıntısı nedir?" sorusuna sanık Soytekin'in "Rüşvet başkanım rüşvet. Ali Kurt şahsına çalışır" yanıtını verdi. Soytekin, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt'a rüşvet verdiğini öne sürdü.KİPTAŞ'tan parayı serbest bırakması karşılığında istenen paraydı. Biz de verdik. Bu para oradaki paramızı alabilmek için istendi" dedi. Savcı: Başkanın konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu'nun bana 'Tedbirini aldın mı? Operasyon yapılacak. Sen de listedesin. Eğer emanet etmen gereken para veya değerli varlığın varsa bunları Turan Taşkın Özer'e (NOT:CHP milletvekili ve Dısıplın kurulu Başkanı)emanet ver demiştir' şeklinde ifadeniz var. Bu beyanlarınız doğru mu? Adem Soytekin: KATILIYORUM. AYNEN DOĞRUDUR.. Mehmet Pehlivan oradaydı ama şöyle, Ekrem İmamoğlu'nun da bana hani kendine hazırlığını yap dediği şuydu. Yani bir operasyon yapacaklar her şeyimize el koyabilirler. Hazırlıklı ol şeklinde." Soytekin neyle suçlanıyor? Soytekin, iddianamede "suç örgütünün yöneticisi" olarak yer alıyordu. İddianamede Soytekin'e "suç örgütünün kasası" suçlaması yöneltiliyordu. Kendisine ait şirketleri "kasa" olarak kullandığı da iddia ediliyordu. Soytekin'in ismi iddianamede CHP İl binasının alımı süreci, bazı projelerde dairelerin düşük bedelle devri, inşaat ruhsatı usulsüzlüğü iddialarında geçiyordu. Soytekın İfadesinde beş firmanın sahibi ve yönetim kurulu başkanı ÖZGÜR ÖZEL VE 9 MİLLETVEKİLİ HAKKINDA ŞAİBELİ KURULTAY sürüyor.

SORUSTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma, 'Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet' suçlaması kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sürdürülüyor. Bu kapsamda dosyası ayrılan isimler şunlar: "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer."