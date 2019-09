Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılırken şunları söylemişti: "Başından beri bizi ayırmak isteyenlere, sonunda teslim olduğumuzu düşünüyorum. Söylediklerinin artçıları sezona kötü başlangıcına ve Fikret Orman'ın başkanlığı bırakmasına kadar vardı. Üstüste alınan 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarındaki başarıların ardından gelen günlerdeki istikrarsızlık kulübün üstündeki kara bulutların ardından fırtınaya dönüştü. Üçüncü şampiyonluk gelmesin diye Şenol hocayı rahat bırakmadılar. Hoca baktı ki olacak gibi değil Milli Takıma geçti, şimdi kafası rahat, karışanı yok, Milliler de yükselişte! Gerçek şu ki; transferlerde milyon avro ve dolarlar döndükçe Şampiyonlar Ligine katılamazsanız siz ne kadar kazanırsanız kazanın, kulübü finansal yönden döndüremezsiniz!

Beşiktaş'ta son iki yıldır olan bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılamazlarsa Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da başına gelecek olan ekonomik zorluklardır.

Cefa, feda, sefa dönemlerinden sonra ki Cenk Tosun ve diğer büyük paraların kazanıldığı transferlere rağmen gelinen nokta yine ekonomik ve sportif başarısızlık krizi oldu. Başkan Fikret Orman'ın başta stat olmak üzere (A. Nur Çebi'yi unutmamak lazım), süper transferler, şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi'ndeki rekorlar unutuldu gitti. Düne kadar ayakta alkışlayan tribünler, geçen sezondan beri başkana ailesine, yönetimine demediğini bırakmamaya başladı. Hakaretler gırla. Sonuçta Süper ligi'mizde diğer başkanlar gibi kavgaya tutuşmayan, birlik için mücadele eden tek başkan da gitt! Ha hizmet edenler gelip geçicicidir, namı kalır; Beşiktaş yüzyıllık marka her hücresiyle silkinir ligin tozunu atmaya devam eder!



BAŞKANA HİÇ YAKIŞMADI



Sakin kişiliği aldatıcı oluyor Koç'un.. Mesela geçen hafta birden Fatih hoca hakkında "sicilin temiz değil" polemiği başlattı. Derbi öncesi ortam gerildi. Yapısı gereği Fatih hoca da taaa Avrupa maçından cevap yetiştirdi. Bunu yapmaması gerekiyordu Ali Koç'un.

Sıkıntısı varsa Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e veya bir yöneticiye iletebilirdi. Başkanın karşı takım teknik direktörüyle ağız dalaşına girmesi yakışmadı.

Aklı selim sahibi Fenerbahçe ve Galatasaray gönüllülerinin de hoşuna gitmemiştir eminim.

Geçen sezon Aslantepe'deki maçta sahadaki 22 futbolcu birbirini kovalamış olaylar çıkmıştı. O çirkin görüntülerle dünya futboluna rezil olmuştuk. Şimdi yine ortam gerildi. Başta Ali Koç ve Fatih Terim'in "Sahada ezeli rakip, dışarıda ebedi dost" ruhuna uygun söylemlere dönmesi gerek. Cumartesi derbisinde kavgaların çıkmaması için!



TERİM BAŞKANLARIN ÜZERİNE ÇIKTI



Ünal Aysal "elemanım" dediği Fatih Terim'i beklenmedik bir anda yollamıştı...Dursun Özbek hoca yetki sıkıntısı yaşamıştı. Mustafa Cengiz başkanlığında ise...Kulüpte hiç kimse hocanın işine karışamıyor! Transfer yetkileri, saha içindeki kavgaları aldığı cezaları yönetimden kimse laf edemiyor. Hatta Fatih hoca "Yönetim çok şeffaf davranıyor böyle olmaz" gibilerinden bir çıkış dahi yapmıştı.

Terim şu an Galatasaray'da "başkanüstü" konumunda...Başta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a olmak üzere, diğer başkanlara, gazetecilere, medyaya, federasyona, hakemlere kısaca futbol camiasına laf yetiştiriyor. Başkan Cengiz ve takımdan sorumlu Abdürrahim Albayrak bu kadar medyatik değil. İki yılda gelen başarıyı çok iyi kullanıyor! Daha önce bu köşede yazmıştım; Fatih hocanın bir gün Galatasaray başkanı olacağına inananlardanım.

Gidişat başkanlığın provası gibi...



HELAL OLSUN!



Herkesin gözü futbolda olsa da amatör branşlarda büyük başarılar elde ediyoruz. Ata sporumuz güreşte, atletizmde, voleybolda, eskrimde, basketbolda, halterde, yüzmede ve daha birçok branşta büyük çıkıştayız..

Elbetteki başarıda Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun ve ekibinin büyük emeği var. Başarı tesadüf değildir.

Gerçekten Spor Bakanlığı bütün sporcularımıza her konuda büyük emekler, hizmetler veriyor.