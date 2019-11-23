Futbolumuzu yabancı hayranlığı geriletiyor. Hem maddi zarardayız, hem de kalite diplere yönelmiş vaziyette. Yabancılara milyonlarca dövizler kaptırılırken, altyapılara neredeyse su yok! Menajerler ve işbirlikçi yöneticiler milyon Euro'ları götürürken, Süper lig takımlarının çoğu batakta. Futbolumuzun teknik olarak en başı Şenol Güneş hoca bu yaraya parmak basmış yine. Demiş ki, " Beşiktaş'tayken, Kagawa'nın transferini, futbolcuların maaşlarının ödenmesi için istemedim. Transfer yapıldı, maaşlar ödenmedi. Sezon sonu da Kagawa'yı almadılar. Parayı vermezsen yabancı futbolcu oynamaz." Japon'un ismine takılmayın, teknik patronu ne diyor:"Parayı vermezsen yabancı oynamaz!" Bir gerçek daha var, yönetim yabancıyı almışsa, teknik adam oynatmak zorunda! Eli kolu bağlanır, kimse masal anlatmasın. Hem takımlarımıza hem dövizimize yazık. Şu yabancı yarasına devletimiz neşteri vurmalı artık.



KADINLARDA DA İLERLEMELİYİZ



Dünyada kadınlar liglerine ilgi anormal büyük. Tribünler her daim dolu. İnternetten izleyin bir Dünya, Avrupa Şampiyonasını görün! Ülkemizde kadın futolcular ikinci sınıf muamelesi görüyorlar hala. Yetenekli olan zaten yurtdışına kapağı atıyor. Uzun yıllardır Türkiye Kadın Milli Takımımızı izliyorum. Ancak milli maçlardaki kötü sonuçlara bir türlü anlam veremiyordum. Son 8-0'lık Hollanda hezimetinden sonra Talat Tuncer hoca, görevinden istifa etmiş. Milli Takımımıza seçilen oyuncularımızın çoğu yurt dışında oynuyor. İskeletini de şu an Beşiktaşlı oyuncular oluşturuyor. 3 büyüklerinden sadece Beşiktaş'ın kadın takımı var. Galatasaray, şubesini geçen yıllar kapatmıştı. Beşiktaş'ın teknik adamı Mutlucan Zavotçu, sıfırdan başlattığı kız takımından, Türkiye Ligi'nde şampiyonluklar kazanan kadın takıma kadar geliştirdi. Geçen yıl kartaliçeler Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil etti. Federasyon yetkilileri ne düşünür bilemem. Önümüzde, 2023 Dünya Kupası var. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Kadınını futbol aracılığıyla Dünya Kupasına götürme başarısını Zavotçu gerçekleştirebilir diye düşünmekteyim.



OBRA KADABRA!



Futbolda, basketbolda farketmez, taraftar bildiğin antrenör! En ufak başarısızlığı affetmiyorlar. Sosyal medyada sallıyorlar. Geçen hafta en çok Obradoviç bundan payını aldı. Son beş yıla damga vuran Fenerbahçe kötü ya, normaldir denmiyor Sırp hocanın basketbolu bilmediğine dair saçmalayanlar çıkmaya başladı. Akıllarınca lafla ezmeye kalktıkları Obradoviç'in kariyeri bizim ülkemizin basketbolda yetişemeyeceği başarılarla dolu. Buyurun: 3 Dünya Kupası, 12 Avrupa Şampiyonası, 8 EuroLeague, 14 Eurocup alan takımları yönetmiş. Klavye delikanlılarının cahilliklerine üzülmekten başka çaremiz yok.



HESABI SORULMALI MUTLAKA!



U-21 Yaş Millilerimiz skandal sonuçlar alıyor! Son maçlarını izledim, izlemez olaydım! Neredeyse hepsi Süper Lig'de oynayan futbolcularımızı saha içinde tanıyamadım. En son Andorra'ya 2-0 yenildiler, sonuncu oldular. Fenerbahçe'den kaleci Altay , Beşiktaş'tan Güven Yalçın,Trabzonspordan stoper Hüseyin, Gençlerbirliği'nden Berat, Antalyaspordan Doğukan ve diğerleri kadroda. Kadro iyi. O zaman döneceğiz teknik adam Vedat İnceefe'ye. 21 Yaş altındaki bu gençler (A)Milli Takımımızın geleceği. Nüfusu 77 bin olan Andorra'ya yenilenlerden nasıl parlak gelecek bekleyeceğiz?