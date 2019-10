Millilerimizin kahraman Mehmetçiğimize Paris'in göbeğinden çaktığı selam, Avrupa'yı salladı. Bahane arayan UEFA da soruşturma başlattı. Ceza çıkmaz; çünki örneği çok. Dünya Şampiyonu olarak Macron'u ziyarete giden başta Griezmann olmak üzere selama duran Fransız futbolcuların fotosu var. Milli takım ve kulüplerimiz ne zaman futbolda başarılı sonuçlar almaya başlasa, UEFA hemen aba altından sopayı gösteriyor. Yıllar önce Neuchatel Xamax maçı, Juventus maçı, Lyon maçları, İsviçre ile oynanan maçları hatırlayın...Özellikle İsviçre, Fransa ve İtalyan takımları bu tür çingenelikleri yapıyor! Şimdi de gurbetçi oyuncularımıza baskı yapmaya başladılar. Bakın harekata destek mesajları verenlere özellikle Alman kulüpleri neler yapıyor... Kadro dışı bırakmakla, ilişkiyi kesmekle tehdit ediyorlar. Kırk yıldır finale giden başarılı maçlarımızda önümüzü kesmek için oyunlar izlemiştik. Avrupalıların tarihten gelen kini sportif ve ekonomik başarılarımızda karşımıza çıkıyor.



DAHA DA KENETLENİYORUZ



UEFA'nın anlamadığı bir şey var; Takımlarımızın önünü kesmeye çalıştıkça, milletçe bizi daha kenetlendiriyor. İzlanda maçında şampiyona biletini nasıl alacağımızı görecekler! Türkiye ilerliyor ve Avrupa çıldırıyor!



HAKEMLERİN DERDİ ÇOK



Her yaz sonunda futbol oyunu için getirilen yeni kurallar, yorumlar herkesin kafasını karıştırıyor. Teknik adamlar için getirilen kurallar var. Kendine ait alanları terk ederlerse, hakeme itiraz ederlerse, sahaya olmadık madde atarlarsa, rakip yedek kulübesindekilere saldırmaya kalkarsa artık sarı-kırmızı kart görebiliyorlar. Kartın rengi kırmızı olmadıkça da ceza almıyorlar. Öteyandan saha içinde topu elledi mi ellemedi mi krizi daha büyük. Elle oynama kararlarında hakem yorumu öncelikli. Hakem nasıl yorumlarsa artık! El pozisyonlarında kriterler maaşallah akılda tutulamayacak kadar çok: elin pozisyonu, topun geliş açısı, şiddeti, mesafe, futbolcunun niyeti, vs. vs. Ayrıca bir hakem büyüğümüz demişti, şu sosyal medyada durmadan gösterilen futbolcunun el açısına göre topla oynama cetveli de külliyen yalanmış! Yani inanıp da kanmayın kafanız sürekli karışır!



KÜLLERİNDEN DOĞDULAR



Fatih Terim'in son döneminde yaşananları kimse hatırlamak istemiyordur. Milli kamplarda kavga dövüşler, gazeteciyi yumruklamalar, Federasyon Başkanına, hocasına hakeretler. Ve kebapçı skandalı. Arada Lucescu'lu, kötü sonuçlar alan bir takım. Ancak Rumen hocanın da hakkını vermek lazım. Bilhassa defanstaki Merih, Zeki, Kenan, Çağlar, Kaan'lı jenerasyona güvenip milli yapan oydu. Şenol hoca ise milli enkazı yeniden kurgulayıp ayağa kaldırdı. Bu jenerasyonun nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Ülkemiz insanının unuttuğu milli ruhu geri getirdi, sevinçten ağlamasını sağladı. Bizlere Barış Pınarı harekatındaki Mehmetçiktlerimize moral veren ve bize milli gururu yaşatan Şenol hoca ve öğrencilerine helal olsun!