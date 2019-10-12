Gazeteci inandırıcılığını kaybettiği an, işi biter. Kulüp muhabirlerinin sosyal medyada yazdıklarını okudukça "bu kadar da olmaz" diyorum. Çekinmeden "Ben kulübümün haklarını koruyorum" diye yazıyorlar. Bunu diyen gazetecilik ilkelerinin rayından çıkmaya başlamıştır zaten. Kulüp yöneticisi, teknik adamıyla yüz göz olursan, lehte çok yazarsın ama aleyhte ise hiç yazamasın! Mesafeli, ciddi, doğru haber yapacaksın ki, saygı göresin. Bizim spor camiasında internetle yetişen muhabirler ayarı tutturamadılar. Kulüpler, muhabirleri yalan haberle suçluyor. Muhabirler de kulüp yöneticilerinin kendilerini işlerinden etmeye çabalamakla. Bazı meslektaşlarımız da Türkiye Spor Yazarları Derneği yönetimini sorumlu tutmaya başladı. Bakalım neler olacak?



ÇETE HAKEMLERİ



TV'den tanıdık hanım spiker ile, spor yazarı takımları yorumluyorlardı. Konu hakemlere geldi. Kadın spiker, "Halil Umut Meler'i geleceğin Cüneyt Çakır'ı olarak görüyorum" dedi, diğeri de destekledi. Ancak medyanın Meler'i çok acımazsızca eleştirdiğini ekledi. Diğeri de medyada çeteleşme olduğunu , acımasızca eleştirilerin Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a yapılamadığına söyledi. Ya nerede yaşıyorsun? Sen maçları nasıl izliyorsun? Meslektaşlarını nasıl çeteleşme içine sokabiliyorsun hayret? Yabancılara sorsan hakem diye sadece Cüneyt Çakır'ın ismini söyler. Ama ülkemiz basını gerektiğinde acımasızca eleştirmişti. En acısı da "İçeride başka dışarıda başka yönetiyor" yaftasını yapıştırmadı mı? Aydınus'a yapılan eleştirileri yazsam sayfalara sığmaz. Meler yaşı genç hakem, yetenekli ama batırdığı maçları da izledik. Konuyu Meler'in yeteneğinden nasıl "çeteci hakemlere ve spor yazarları"na çekebildiniz bravo!



KÖRELTİYORLAR



Süper Ligi'in dört büyükleri yetenekleri öğüten değirmen taşı gibi! Fenerbahçe altyapısından yetişip A takımda yer alamayan Merih Demiral nerede şimdi? Süper Lig takımlarında genç yetenek oynatma fobisi var sanki. Şimdi de aynı tehlike çanları Ferdi Kadıoğlu için çalıyor. Hollanda U21 Milli Takımı'nda 10 numaralı formasıyla yeri garanti. İyi de Fenerbahçe'de 2 sezonda 5 maçta oynayabilmiş! Portokallar yetenek ve profesyonellik olarak Ferdi'yi çok beğeniyor. Yetenekten ya Ersun Yanal anlamıyor ya da Portakallar!



YENİ BİR KANAL



Renkli ekranlar için varsa yoksa futbol. Sonrasında basketbol. Diğer spor dalları hep üvey evlat muamelesi görüyordu. TRT Spor 2 kanalı var artık. TRT Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür İbrahim Eren'in demecini okudum, amatör sporla uğraşan çilekeşler adına çok sevindim. Çünki ata sporumuz başta güreş dahil, diğer amatör braşlarımız Dünya ve Avrupa şampiyonlukları dahi ekranlarda, sayfalarda az yer buluyordu. Ama hiçbir başarımız olmayan futbol ise her mecrada zirvede gösteriliyor konuşuluyor. Sporun diğer şampiyonlarıyla yapılan dolu dolu programlar için TRT'de emeği olan herkesi kutluyorum.



ÇÖZÜM MÜ?



Denizlispor lige flaş Galatasaray galibiyetiyle başlamıştı. 7. haftada işler tersine döndü. Geçen sezon takımı kötü durumdayken alan Yücel İldiz, Denizlispor'u Süper Lig'e taşımayı başarmış şampiyon hocaydı. Biraz sendeleyince, başkan Ali Çetin yollayıverdi! Vefa ile sabırı arayın ki bulasanız.