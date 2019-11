Çok geride değil... Üç yıl öncesine kadar, Arda Turan'ın her adımını izliyordu medya. Barcelona'ya transferi ve kadroda oynayışı Arda'nın zirvesiydi. Ta ki, Milli Takım kampında yaptıklarına kadar... Çöküşün ilk adımları oldu... Önce İspanyollar biletini kesti, sonrası malumunuz, çöküşü izliyoruz hala. Şimdi yine hareketlenme oldu... Başakşehir formasıyla, kavgalı olduğu Fatih Terim'in elini maçtan önce öpünce, Arda tekrar medya sahalarına döndü. O fotoğrafı görünce dedim ki, "Şimdi Arda için Galatasaray'a dönüş senaryoları yazılmaya başlar." Bir gün sonra haber spor sayfalarında yer aldı. O, Galatasaraylıların ve çoğu futbolseverlerin sevgililiğinden, nefret ettiği kişiliğe dönüşmüştü. Hatayı önce kendinde sonra etrafında aramalı. "Yeter ki Galatasaray'a döneyim, bedavaya oynarım" söylediği yazılıyor. Pişmanlığı var mıdır bilemiyorum. Kendi fikrim; Türk futboluna bir dönem büyük hizmetleri dokunmuş olan Arda Turan'a kendini affettirmesi için bir şans verilmeli.



SAÇMALADIN UEFA



TEK bildiğim UEFA her zaman içten pazarlıklı işler yapar! Hatırlayın; deplasmandaki maçta, ev sahibi Lyonlular sahaya inmişti. Cezayı Beşiktaş'a kesmişlerdi. Yıllar önce İsviçre ve Juventus maçlarından sonra Galatasaray'a yapılanları unutmadık. En son Millilerimizin asker selamına dahi karışıp cezalar vermeye kalkan yine UEFA'ydı! Nedense çirkeflikleri bize karşı yapanlar Fransız'ı, İtalyan'ı İsviçrelisi olunca ses yok! Son olarak Rumların şımarıklığını gördük. Avrupa futbolu baronları F91 Dudelange ile APOEL arasında oynanacak maça atadığı Halis Özkahya'yı, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı üzerine maçtaki görevden aldı. İtalyan hakemi atadı! Şimdi merak ediyorum TFF ve MHK yetkililerimiz itirazda bulundular mı? "UEFA yetkilileri ırkçılığa, futbola siyaseti bulaştırmamaya çalışıyoruz diyorsunuz, her tür çirkfeliğin içine girdiniz" diyebildiler mi?



FORMSUZ ERSUN YANAL



F.Bahçe ligin en geniş, kaliteli isimlerden oluşmuş takımlarından biri. Oyuncuların transfer değerleri de gösteriyor. Taraftarın adeta zorla getirttiği Ersun Yanal'da bir tuhaf haller var. Kadroya bakıldığında her maçta süper oynaması beklenen Fenerbahçe'nin yerine yeller esiyor.. Deplasmanlarda ise zorlandıkça zorlanıyor. Görüntü şu; Yanal formsuz, futbolcular ondan beter. Taraftar şampiyonluktan şüpheli hale gelmiş. Son maçta Vedat Muriç yok diye, Alper Potuk'tan santrafor performansı beklendi! Sanırsınız takımda yedek santrfor yok. İlk yarının sonlarına yaklaşıyoruz, taraftarın sanki sabrı taşıyor. Yanal silkinmezse, bundan sonrasını kendisi bilir!