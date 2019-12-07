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Göztepe istikrarı yakaladı SELAHATTİN ERTAŞ Göztepe istikrarı yakaladı selahattin.ertas@sabah.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 07.12.2019, 00:00

Tamer Tuna hocanın başarısızlığı Göztepe'yi istikrarlı sonuçlara taşıyamadı. Arada başarılı maçlar. Ama çoğunluğu istenmeyen sonuçlardı...
Göztepe'ye yakışan güçlü, rakibe sıkıntı veren ve istikrarlı sonuçlar almaktı. İlhan Palut hocanın şu anki başarısı budur. Başkan Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Başkanı...
Takım iyi sonuçlar alıyor.
Sarı-kırmızılı taraftar Süper Lig'in en centilmeni ve rengi.
Tribünde marka. Ve yeni stadyumun çimleri bekleyişte.
Göztepe için güzellikler artarak devam etsin

HANİ KIRMIZILAR?
Galatasaray'ın iki maçında çıkması gereken kırmızılar çıkmadı.
Trabzonspor maçında stattakilerin, ekrandakilerin ağızları açık izledikleri kırmızı kartlık şamarı, herkes gördü, hakemler üç maymunu oynadı! Ömer Bayram'ın Trabzonlu Pereira'ya tokadı kırnızı kartlık net! Ali Palabıyık, VAR'dakiler sarıyı bile zoraki gösterebildi. Palabıyık kırmızı vermedi, Galatasaray on kişi kalmadı, maçın sonucuna tesir etti! Peki Tuzlaspor maçında Adem Büyük'ün hareketlerine ne demeli? Bir pozisyonda kaleci Bayram sadece göğsüne dokunuyor, Adem suratına vurmuş gibi yüzünü tutarak kendini atıyor yere.
Yani aldatma rollerinde.
Aynı Adem Büyük, sonrasında kalecinin ayağına bilerek basıyor; yine kart yok. Sahadaki başka, VAR'daki başka oynamaya başladı. Hakemlerin bu tür hareketleri yüzünden olan MHK'ya oluyor. İkinci yarı düşmeme, şampiyonluk gibi bol stresli, kritik maçlarda olacakları artık düşünemiyorum bile...

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