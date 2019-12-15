Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve ekibi futbolun gündemini değiştirdi iyi mi? Finansal Fair Play yüzünden sürekli ceza yiyen, neredeyse transfer yapamayacak hale gelen kulüplerin batışını önlemek için sezon başında aldıkları yüzde 30'luk harcama limitini, aniden yüzde 40'a çıkardılar. Ve kulüpler kıyameti kopardı. UEFA dört büyük kulübümüze aba altından sopayı durmadan gösteriyordu. TFF sezon başında "kemeri sıkın, altyapıya kaliteli ucuz oyunculara yönelin, yoksa büyük cezalar veririz" diye kükredi, şimdi kedi gibi miyav diyor! Trabzonspor başta olmak üzere, daha önce bir sürü Anadolu takımı transfer yapamadı. Bütçelerini düzeltmek için.. Yüzde onluk imtiyaz kimlere? Süperlig, 1. Lig takımlarının çoğu futbolcusuna, teknik adamına, çalışanlarına maaş ödeyemiyor.

SORU İŞARETLERİ

Eeee kime yarayacak bu iş? Dediğim gibi puanları silinenler, transfer yasağı yiyenler, çok kaliteli yabancı alamayan kuluplerin suçu neydi? Şimdi futbolseverlerin kafasında bin türlü soru işareti oluştu.. Ligde mücadele eden takımların yöneticilerinin de öyle. Fanatikler de iyice kaşıyacak bu olayları. Federasyon, Türk futboluna pimi çekilmiş bomba attı adeta. Altyapı yalan oldu. Menajerlerin ve bazı yöneticilerin cepleri doldu olacak hikayenin sonu yine.. Türk futbolunun başındakiler liglerin "Sportif dürüstlük, eşit şartlarda mücadele" ilkeleriyle geçmesine engel oldular. Bakalım perde arkasında neler olmuş, göreceğiz yakında.



GÖZTEPE AVRUPA AŞKINA

Göztepe, İlhan Palut'la önemli çıkış yakaladı. Bu başarıda Başkan Mehmet Sepil'in hocasına kaliteli çalışma alanları vermesinin de payı vardır mutlaka. Sarı-kırmızılıların en büyük hedefi Avrupa Kupaları'na katılmak olmalı. Çünkü Avrupa Kupası'na gitmek demek, büyük gelirin gelmesi demek. Büyük sakatlıklar olmazsa, istikrar oluştu gibi. Şimdi de Göztepe'ye Avrupa' arenasına çıkmak yakışır. Merak ettiğim başka bir şey var: Tamer Tuna'nın da elinde aynı kadro vardı. Ama istikrar yoktu. İlhan Palut hoca neyi değiştirdi de takım coştu?



VAR SİSTEMİNE İNANÇ AZALDI

VİDEO Yardımcı Hakem sistemi iki sezondur tabiri caizze paytak paytak gidiyor. Avrupa'nın ünlü kulüplerinin oyun tarzı futbolumuza göre çok hızlı. VAR odasındakilerinin karar verme süresi, futbolumuzdan da yavaş! Neden bu kadar zorlanıyorlar anlamak mümkün değil.. Bazen de gözümüzün gördüğünün tam tersi kararlar veriyorlar. Ya da görmezden geliyorlar! Futbolseverin aklıyla oynuyorlar! Bir bakıyorsunuz sahadaki hakemler yönetemiyor. VAR'dakiler süper iş yapıyor... Bir hafta sonra VAR'dakiler rezalet.. Sahadaki süper düdükler çalıyor... Yeni yeni duyumlar almaya başladık; VAR'ın teknik altyapısını hazırlayan firmanın, görüntüleri hakemlere yönlendiren çalışanları yetersiz söylentileri çıktı. Karşılaşmaları takip edenler VAR görüntülerine artık inanmamaya başladı. Ne olacak şimdi?