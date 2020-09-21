ATASÖZLERİMİZ hayatımıza yön verir. Mesela "lafla peynir gemisi yürümez" demişler. Yani hazırlık yapmadan, işe başlamadan, çok çalışmadan sadece söylenmeyle, konuşarak bir işi bitiremezsiniz! Teknik adamlarımız çok konuşuyor. İnternetten arama yaptırın, maç öncesi konuşması diye tuhaf, gaz vermeli bağırmalı konuşmalarını görebilirsiniz. motivasyon güya... Bir alaturkalık sürüp gidiyor. Sen takıma gerekli antrenmanları yaptırmazsan, kondüsyonu vermezsen, teknik taktik alıştırmazsan, oyunu okuyamazsan... Futbolcuları gazlasan ne olur? Avrupa takımlarının bizleri sürekli olarak şamarlaması bu yüzden.



MURİÇ'İ BEGENMEYENLER

Vedat Muriç, Fenerbahçe'den uçtu, İtalyan Lazio'ya kondu. 20 Milyon Euro çok para! Muriç'in de Ferdi Kadıoğlu gibi beğenilmeme hikayesi varmış... 2014 yılında Eskişehirspor'da denemelere çıkmış, "yetersiz" demişler... Sonrasında Giresunsporla asgari ücret ve ev kirası karşılığında sözleşti. Ardından Gençlerbirliği ve sonrasında büyük çıkış yaptığı Ç.Rizespor... Hatta G. Birliği'nde Ümit Özat'ın da Kosovalı'nın performansından pek memnun olmadığı söylenir. Sanırım ondaki kaliteyi Ersun Yanal gördü, ısrarla istemişti. Daha önce Ferdi Kadıoğlu'nun Milli takım seçmelerinde yanlış yerde oynatıldığı ve beğenilmediği hikayesinden bahsetmiştim. Süper Lig ve Milli takım hocalarımızın çoğunun, futboldan ne kadar ve nasıl anladığını Muriç ve Ferdi'ye bakarak görebiliyoruz! Bu arada menajerlerin kulüplerin altyapılarına kadar sızdıkları. Kendileriyle sözleşme imzalayan genç yeteneklileri kadrolara aldırdıkları, imzalamayanların da gelecekleriyle oynadıkları dedikoduları futbol camiasında ayyuka çıkmaya başladı. Dikkat!



KADIN FUTBOL SORUNU

UEFA bir rapor yayınladı... Rapora göre Türkiye'deki kulüplerin, yatılı altyapı tesislerinde yüzde 89 oranla Avrupa'nın zirvesindeymiş... UEFA son 10 yılda, kulüplerimizin altyapılarına fonlama yapması için 28 milyon Euro dayanışma ödemesi yapmış! TFF bunu kulüplere aktarmış mı, kulüpler altyapılarına vermiş mi bilemiyoruz? Dikkat çekici diğer konu: Raporda tesislerden kadın futbol takımlarının yararlandıklarını görememişler! Kadınlar ligi profesyonel ama tüm futbolculara amatör lisans çıkartılıyor. TFF'nin Gençlik Gelişim departmanına bağlı. Kızlar Ligi'nde 4-5 yıl oynayana lisans belgesi veriliyor ama esame arşivi tutulmadığı için oynadıkları maç belgeleri verilemiyor... O kızlar 18 yaşında BESYO performans sınavları için sporcu özgeçmişi belgesi almaları gerektiğinde sıkıntı yaşanıyor! Ne kadar ciddi ilgileniyorlar görüyorsunuz!



DEJAVU

GÖZTEPE dejavuyu yaşattı... Denizlispor'u tarihi farkla 5-1 yenen Göztepe ilk haftanın lideri oldu. İkinci hafta da deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İzmirimizin temsilcisi meğer aynı başarıyı 45 yıl önce de yaşatmış. 1975- 1976 yılında Denizlispor'u aynı skorla yenip liderlik koltuğunu oturmuş. Geçen sezon kaçan Avrupa kupalarına gitme bu yıl yakalansın bari. Kulübün anlı şanlı tarihine bu yakışır!



TÜRKİYE Futbol Antrenörleri İstanbul Şube eski başkanı Rıza Çavuşoğlu annesini kaybetti... Çavuşoğlu antrenörlerin dert babası ve çözüm ortağıdır. Futbolun idari kurallarını çok iyi bilir, görevini de layıkıyla yapmıştı. Rıza başkanın merhume annesine Allahtan rahmet, Çavuşoğlu ailesine sabırlar diliyorum.