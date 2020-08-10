Şunu artık bilelim.. Futbolcular için forma aşkı dönemi çoktan bitti.. İşin içine vatandaşın eline alıp sayamayacağı paralar girdi. Pasta büyük.. Yöneticisi, menajeri , futbolcusu pay alma derdinde. Tribündeki taraftarın düşündüğü onların umurunda değil. Futbolcu parayı kim verirse o kulübün armasını öpüyor! Kırk yıllık sevdalıymış gibi dönemeçli sözler söylüyor. Olay basit. Herkes ekmek parası peşinde.. Onlar da profesyonel.. Bulmuşlar Türkiye gibi futbol tutkusuyla dolu bir ülkeyi.. Zenginliği yaşıyorlar! Elin yabancısı o paraları hak ediyor da.. Bizim evlatlarımız mı hak etmiyor? Vay Arda Turan niye geri alınmış? Yok Gökhan ile Caner nasıl Beşiktaş'ı bırakıp Fenerbahçe'ye gidermiş? Aynı tribünde Fenerlisi, Beşiktaşlısı, Galatasaraylısı, Trabzonlusunun birarada izlediği hiç olay çıkmadığı yılları nasıl biz unuttuysak, yeni nesil hatırlamıyorsa.. Transferde dönen para üzerine zengini malı fakirin çenesini yorarmış derim!

ANTRENÖRLER ZORDA

Kovid 19 Salgınıspor antrenörlerini de vurdu.

İçlerinde 5 aydır maaş alamayan var. Sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde , bakanlıklarımız zararı en alt seviyeye düşürmek için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Yeni normalleşmede pazarlardan düğün salonlarına kademeli açılmıştı. Dünden itibaren sinemalar da çalışmaya başladı, Ama spor okulları. Statlar, halı sahalar da öyle... Futbol, basketbol, voleybol gibi takım sporlarına hala izin yok!

Profesyonelinden amatörüne; antrenörler ekonomik yönden zorda... Spor akademilerinde okuyan antrenör adayları, pratik yapacak, harçlık alacak okul bulamadı! Ve 16 yaş altı çocuklar, geleceğin sporcuları altyapı eğitim alamıyorlar.

Sokaklarda, parklarda top peşindeler. Antrenörler, sosyal medyada CİMER'e, Gençlik Spor Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na dertlerini iletme çabasındalar. Ben, eski futbolcu olan Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın antrenörlerimizin sesini duyacağına ve çare bulunmasını sağlayacağına eminim...

DÜNYA FUTBOLU NEREYE KOŞUYOR?

İngiliz ligi ekiplerinden Wolverhampton takımının teknik kurmayları yememiş içmemiş, uyumamış bir fikir bulmuşlar. Rakip defansın golcüleri Adama Traore'yi durdurmasını zorlaştırmak için, İspanyol oyuncunun her maç öncesi kollarına bebek yağı sürmüşler! Pehlivanlarımızdan haberleri olsa zeytinyağını sürürlerdi. Rakip tutamayacağı gibi sağlıklı da... Ben kaleci eldivenlerinden şüphelendim nedense. İnceleseler ne çıkar kim bilir!

EDİRNE'DEN ÖTESİ YALAN

Türkiye şampiyonu Başakşehir UEFA Avrupa Ligi'nden elendi... Olan ülke puanına oldu. Spor medyamıza da ne desem bilemiyorum artık. Maç oynanmamış...Ama Başakşehir FK, rakibi Kopenhag takımını sanki elemiş gibi, oyuncularla yapılan röportajlarda "Sırada Manchester United'ı istiyoruz" başlıklarını attılar haberlerinde! Ülkemizin şampiyon takımı, hem de 1-0'ın rövanşında 3 gol yiyerek, Avrupa'da arada bir ismini duyduğumuz Kopenhag'a elendi. Şu tıklanmak uğruna tuhaf başlıklar atan çok bilmişlere soralım; Ne oldu şimdi?