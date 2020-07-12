Beşiktaş iki maç kazanırken, dört altyapı oyuncusuna alkışlar gırla.. Kayserispor'a deplasmanda kaybetti diye suçlu iki genç oyuncu.. Futbol ulemaları da yazıp çizip ekranda da gürlüyorlar Rıdvan ve Ersin yetersizmiş! Medyada bir köşe tutmuşlar, sezona göre değil skora göre yazmaya söylemeye bayılıyorlar.. Versinler ellerine 2 top iki de futbolcu idman çeşitleri, alan çalışmaları yaptırsınlar da biz de görelim ne kadar biliyorlarmış! Genç çocukların geleceğiyle ilgili konuşmayın! Sergen hocaya da destek olmaya devam edin. Kasımpaşa'yı yendi Beşiktaş, ne oldu şimdi? Pandemi döneminde elin yabancısına milyonlarca liraları boşa kaptırmaya yönelmek akıl işi değildir. Nedir bu yabancı sevdasıyla yanıp tutuşanlardan Türk futbolunun çektiği? Siyah- beyazlı taraftar öz kaynağı sever. Öyle gençlerini müsabaka sonuçlarına göre de yedirmez!

VEZNEDAR GOLCÜLER

Yılların tecrübesiyle bilirim; Avrupa takımları şöhretli futbolcularını asla satmazlar!

Eğer ellerinden çıkarıyorlarsa iki sebebi vardır; Ya yaşlanmıştır... Veya performansı zirve yapmış, aşağı inmektedir...

Galatasaraylı Falcao da böyle.. Golcülüğüne lafımız olmaz. Ama eskidendi..

Müzmin sakat... Monaco hemen bırakınca açıkçası şüphelenmiştim. Medyamız tespit emiş; en pahalı golcü diye. Sezon boyunca attığı 11 gol olmuş. Gol başına 5 milyon lira kazanmış! Galatasaray ne kazandı? O paraları kimler kazandı?

Taraftarın sorusu bunlar olmalı değil mi?

Ama sarı kırmızılılar ve yöneticiler takım sahada 11 yabancıyla oynarken bile ses çıkarmamışlardı! Bir gerçek var, Fatih hoca yabancı oyuncuları hele hele yüksek maliyetli oyuncuları çok seviyor. Sadece Galatasaray mı? Van Persie, Cordozza, Ortega neler hatırlatıyor? Türk futboluna kazandırdıkları mı? Hala takımlar altyapıya bu paraların çeyreğini bile veremiyor, verirken de elleri titriyor! Galatasaray'ın derdi kaçan şampiyonluk, Falcao'ya kaptırılanlar değil... Neden yabancı sayısı değişmiş, sıkıntıları o...

FENERBAHÇE YA TUTARSA!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlaması garip..

Emre Belözoğlu futbolu bırakacak demişlerdi... Şimdi de bir yıl daha oynayacak diyorlar..

Comolli tutmadı, Emre Belözoğlu denenecek.. Ülkemizde şu sportif direkörlük sistemi tutmuyor! Geçmişteki denemeleri görmüştük.

İngiltere'de oluyor ama mentalite ve klas farkımız var! Orada kimse kimsenin işine karışmaz, şampiyonluk kaçsa, küme de düşülse kıyamet kopmaz! Son haberlere göre Futbol Şube Sorumlusu da başkası olacak Kaptan Emre onun da üstünde olacakmış...

Teknik direktör ne iş yapacak?

Yabancı teknik adam alsalar adam işine karıştırtmaz! Yerlisi Emre'ye sözünü nasıl geçirecek?

Son kupa maçında olanları gördük... Başkan Ali Koç'un da kredisi bitti artık.. Taraftarla araları bozuldu. Önümüzdeki sezon da kayıp gibi görünüyor!