İnternet haberleri tıklanma üzerine kurgulanıyor. Haber doğru olsun olmasın önemli değil. Dikkat çekici çarpıcı başlık atılsın, milyonlarca yalan yanlış yorum yapılsın yeterli. En son Beşiktaş'ı da alet etmeye kalktılar. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Beşiktaş'ı satın almak istediği söylendi. Yani bundan inanın prensin de haberi yoktur. Doğal olarak da siyah-beyazlı taraftarın çoğu çıldırdı. Yorum üzerine yorum. Bu asparagas haberi kim attıysa kazanan o. Çünkü diğer tüm siteler de haberin okunacağını anlayıp kontrol etmeden alıntıladılar! Bunu yapanlara sözüm: Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Bir yalan haberde tıklanırsın ikincisinde sizi okuyacak kimseyi bulamazsınız!



DÖNME DOLAP

MHK Başkanı Zekeriya Alp yine beklenmediği anda gitti. Yerine eski hakemlerden Serdar Tatlı geldi. Alp'in aniden gidişinin mutlaka perde arkası vardır! Yakınlarda notları düşer... MHK dokuz yılda 8 kere değişmiş. Yani "istikrarın" zerresi yok. Elimizde dünya arenasında bir Cüneyt Çakır var. Ama peşinden Çakırlar yetiştirilmedi maalesef! Şu da bir gerçek; MHK başkanları değişiyor ama genelde alt kadro hep aynı. Arada maçlarımıza yabancı hakem isteyenler için keşke MHK başkanını bir Alman ya da İtalyan yapsaydık! Nasıl olsa Süper lig hakemlerimizi İtalyan hakemler eğitiyor! Tatlı'ya görevinde başarılar dilerim. İnşallah önceliği kaliteli hakem yetiştirmeye verir..





ÖNCE SAĞLIK

Federasyon Süper Lig maçlarında ekimden sonra yüzde 30 taraftar alınması kararını aldı. Evet herkes normal hayata geçmeyi arzuluyor. Ancak bir de Kovid-19 gerçeği var ve sürüyor. Vatandaşlarımızın çoğu hala tedbirlere uymuyor ve vaka sayısı artmaya başladı. Bazı profesörler de maçlara seyirci alınmasını istemediklerini Federasyon'un ayrıca bir pandemi danışma kurulu oluşturması gerektiğini net söylediler. Yalnız şu bir gerçek ki, doktorlar önce insan sağlığı der. Federasyon ise kulüpleri düşünmek zornunda. Kulüpler de loca satışı olmadan, kombine olmadan parayı nereden bulacak? Para gelmezse, ünlü isim bulamazsa kulüpler bilet satışını nasıl yapacak? Profesyonel kulüpler için gerçekten finansal açıdan çok kötü bir durum. Amatörleri zaten düşünmeye fırsat kalmıyor!



GELİSİM DİREKTÖRLÜGÜ

Futbol Federasyonu çatısı altında, Gelişim Direktörlüğü var. Tolunay Kafkas başındaydı ve sessiz sedasız işini yürütüyordu. Şimdi Tolunay hoca 21 Yaş altı teknik direktörlüğüne kaydırıldı. F.Bahçe'nin eski oyuncusu Oğuz Çetin yeni Gelişim Direktörlüğünün başına geçti. Direktörlük futbolumuza yön veren bölümlerden. Milli takımlarla da ilgilenip kararlar alıyorlar. Ancak neredeyse iki üç yılda bir başındaki isim değiştiriliyor. Adı profesyonel lig ama oyuncuları amatör sayılan Kadınlar Ligimiz de bu direktörlüğe bağlı. Sorunları dağ gibi. İnşallah Oğuz hoca ve ekibinden herkesin duyup alkışlayacağı çalışmalar gelir!