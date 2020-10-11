Futbolumuzda günlük başarıları abartmayı bırakmadık gitti. As oyuncularından yoksun, genç oyunculara daha çok yer veren Almanya ile berabere kaldık. Yine sevinci abarttık. Biz geçmişten beri Almanya ile yaptığımız özel resmi maçlarda kötü sonuçlar almıyoruz. Ama bir gerçek var; Panzerler devamlı dünya sahnesinde, ya şampiyon veya final oynuyor. Bizler ise Mustafa Denizli, Fatih Terim, Şenol Güneş üçgeninde arada bir katılabildiğimiz turnuvalarda anca boy gösterebiliyoruz. Federasyon ve kulüplerimiz aşırı para harcıyor futbola. Süregelen başarılar nerede? Dünya ve Avrupa şampiyonu olan takım teknik adamlarının aldığı maaş ile bizimkilere verileni sormayayım çünkü yepyeni bir polemik doğar... Milli takım inşallah Uluslar ve Avrupa Şampiyonası'nda uzun yıllardır özlemle beklediğimiz kupayı kaldırır!



F.BAHÇE'DE ÇALISMAM

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın kötü bir huyu var; İlla rakiplerini öfkelendirecek laflar ediyor. Son çıkışı, "Fenerbahçe'de çalışmam" diye... Ağızlarından çıkanlara dikkat etmeyenler, yutmak zorunda kalmışlardı. Örneğin Elvir Baliç... "Galatasaray forması giyeceğime kefen giyerim daha iyi" demişti mikrofona. Sarı-kırmızılı formayı "neşeyle" taşımıştı ama kariyeri biterken! Yılların Barcelonalı Luis Figo'su o da ezeli rakibi Real Madrid'e transfer olmuştu.



SAMPİYON BELLİ Mİ?

Fenerbahçe "Transfer şampiyonu" oldu... 18 futbolcu aldılar... Limit falan da dinlemediler... Başkan Ali Koç, yanına Emre Belözoğlu'nu alarak adeta yepyeni bir takım yarattı. Kaleci Altay'ın dışında ilk onbir tamamen değişti. Hatta ikinci bir takım da yedekte! Finansal konulara girmeyeceğim çünkü çok karışık... Her kulübün olduğu gibi mutlaka kendilerince bir açık bulmuşlardır... Transferler nokta atışı... Şimdi iş aşçı da yani Erol Bulut'ta... Oynatmasını bilecek. Eğer işler ters giderse... Fenerbahçe'de olacakları düşünemiyorum... Kağıt üstünde kadrodaki isimler müthiş ama... Aması maç doksan dakika içinde oynanarak kazanılıyor... Şu ana kadar süper oynadıkları da olmadı.



SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Lisansı askıya alınacak dedikodusu çıktığı anda... Beşiktaş taraftarı sosyal medyada Ajdin Hasiç'e sahip çıktı. Yöneticilerin çoğunluğunun da bunu istemediğini biliyorum. Çünkü yetenek ve yaş olarak da oyuncu artıdaydı. Eskisi gibi değil artık. Taraftar kulüpleri çok iyi takip altına alıyor. Kulüplerin içinden de çok rahat bilgiler sızdırılabiliyor. Anında sosyal medya hesaplarında dolaşıma açılıyor. Başkanlar yöneticiler de birebir takip ediyor yazılanları. Olumlu olumsuz oluşan tepkilere, camia baskısına göre hareket ediyorlar. Önce nabız ölçülüyor, sonra karar veriliyor. Sanki Hasiç olayı da böyle oldu. Sadece Beşiktaş'ta değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da da öyle...