Milli duygularımız baskın olunca, sorgulayamıyoruz. Konu Milli takım hocasının maaşı... Gerçi kötü geçen milli maç sonrası bu tür haberler servis ediliyor... Bakış açısında eksik var... Çünkü Şenol hoca bu maaşı alıyor da futbolcular almıyor mu? Eleştireceksek doğru eleştirelim! Geçen hafta belirtmiştim. Son otuz yılda milli takım hocalarımızdan üçü gitti geldi; Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Şenol Güneş. En büyük başarı Şenol hocayla gelmişti... İki üç kez de turnuvalara katılma bayramını yaşamışız o kadar! Bu arada TFF yetkilileri Hiddink, Lucescu gibi yabancı hocalara da sıfır başarıya rağmen milyonları ceplerine koydu! Şu an, FIFA sıralamamamız: 32. Haber ne kadar doğru net değilim bilgiye, Şenol hocanın, yıllık 3 milyon Euro maaş aldığı belirtilmiş. Üstümüzde Sırbistan, İran, Venezuella gibi takımlar var. Almanya, Brezilya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi futbol ekolleri hep ilk beşte. Turnuvalara, finallere aboneler!

ANORMAL ÜCRET

5 büyüklerin Teknik adam maaşı, bizimkilerin aldığı kadar! Fatih hocanın son gidişindeki maaş polemiğini hiç hatırlatmayalım. Şimdi diyeceğim o dur ki; Futbolumuzda "anormal ücret" dönüyor. Son otuz yılda ülkemiz futbolda neler kazandı? Yazık, günahtır. Bu kadar paranın yarısını altyapıya harcasaydılar, bari genç yeteneklerimizin geleceği kurtulurdu. Belki de ekol olabilir, bu yaşımızda bir final görmüştük!



ALTYAPI GERÇEGİ!

Fatih Terim ilginç demeçler verdi. Ozan Kabak'ın transferinden gelen 11 milyon Euro'dan altyapıya sıfır pay gittiğini açıkladı! Para yabancı transferlerine gitmiş! Acınası başka bir durum Galatasaray'da (ki diğer Süper Lig kulüplerimizde böyle maalesef) milyon dövizlik futbolcu yetişteren antrenörlerin maaşları 2500 ile 4000 TL arasında. Allahı var Fatih hoca da bu konuda dertli ama elinden bir şey gelmediğini belirtiyor. Yöneticileri altyapılara para yatırmaya yanaşmıyor bu belli. Çözüm; TFF bir karar alacak. Altyapıdan yetişip yurtdışına transfer olan futbolculardan gelen gelirlerin belli yüzdesini altyapıya aktarmasını sağlayacak. Harcanan paranın nereye gittiğini sorgulayacak! Kaliteli antrenör eğitimi, kaliteli futbolcu yetiştirmenin önü böyle açılır...



GEÇMİŞ OLSUN CANKUŞ

GAZETEMİZİN Spor Müdürü, otuz yıllık dostum Sinan Genç, ciddi bir ameliyat geçirdi. Kendisi tutkulu bir Göztepelidir. Ve taraftarın onu ne kadar sevdiğinin birebir şahidiyim. Karınca gibi çalışkandır. Servisindeki sayıca az ama dev bir kadroyla ülkemizin en iyi spor sayfalarını okutuyorlar. "Sinan cankuşum iyi dinlen Allah acil şifalar versin" diyor, en kısa sürede sahalara yeniden dönmesini diliyorum.