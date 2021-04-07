Ülkemiz sporunda yerlilerimiz üvey evlattır. Şimdi yazacağımı gazetelerde ve televizyonlarda haber olarak göremezsiniz. Onlardan biri Taylan Yaşin. O da dayanamadı haksızlığa, İngiltere'ye göçüyor. Hem de Merih Demiral'in referansıyla. Merih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan, Deniz Türüç, Umut Bulut, Asamoh Gyan, Adebayor, Mensah... İsimler uzayıp gider de saymaya yerim yok köşemde. Bu milli isimlere özel antrenman uygulayıp süper performans sergilemelerini sağlıyor Taylan Hoca. 40'a yakın belgesi var. Ama çalışacak kulüp bulmasına rağmen parasını ancak icra yoluyla alabiliyor! Dediklerine göre, biz de biliyoruz, kulüpler yabancı futbolcusundan, kondisyonerine (yabancı olanlar) paralarını tıkır tıkır alırken, yerlilere alın teri ücretlerini vermemek için türlü türlü bahaneler üretiyorlar. Şimdi yukarıda çalıştırdığı isimlere bakın ama Taylan hoca sadece özel performans çalışmaları yaptırıyor.



VURDU GOL OLDU

Fenerbahçe'den gönderilen Erol Bulut, "Sezon başında alınan 3 transfer benim isteğimdi ama diğer alınanlar için zaten bir liste yapmışlardı" demiş. Ali Koç üç sezondur kulübün başında. İlk iki yıldan ders almamış belli. Madem transferleri başkan ve Emre Belözoğlu yapacaktı, neden Bulut'u göreve çağırdınız? İşler başlarda güzel giderken Emre'nin hanesine yazılıyordu. Ama şampiyonluk zora girince fatura Bulut'a çıkarıldı. Yanlış başlangıçlardan doğru bitişler pek çıkmaz. Şimdi takımın başında Emre Belözoğlu var. Ama iki haftalığına çünkü belgesi yetersiz. Talimatlara göre ondan sonra kamera önünde belgesi yeterli teknik adam göreceğiz. Bakalım neler olacak?



TEBRİKLER CANBOLAT

Beşiktaş ve altyapısevdalısı Yılmaz Canpolat Lüleburgazspor'un yeni başkanı oldu. Yönetimde eski FİFA Kokartlı hakemlerimizden Binali Kartal da bulunuyor. Trakya'nın temsilcisi yıllar önce özellikle Türkiye kupalarında ünlü büyük takımları yenmişti. O parlak günlerine dönmek için uğraşıyor. Başkan Canpolat ve yönetimine hayırlı olsun diyor Lüleburgazspor'u profesyonel lig yolunda başarılar diliyorum.



SKANDAL ÖTESİ

Dünyada başka örneği yoktur. Merkez Hakem Kurulu'nun Beşiktaş'ın maçına üst üste Halil Umut Meler'i atamasından bahsediyorum. TFF ve MHK üyelerinde biraz spor etiği vicdanı varsa rahat uyumamaları gerekir. Bu skandal atama konuşulacağına programlarda gazetelerde sosyal medyada siyah-beyazlı takımın kötü oynadığı konuşuluyor. Kimse bana anlatmasın, Meler gördüğü iki pozisyonu görememiştir, Aytaç Kara'yı ikinci sarıdan atamadığı gibi, Atiba'ya yapılan bariz penaltıyı verememiştir.



ÇOK KRITIK KARARLAR

Ama Kasımpaşa lehine olan penaltıyı koşa koşa çalmıştır! Aytaç'ı atsa, penaltıyı verse maçın sonucu yüzde 80 değişirdi. TFF, kendi MHK'sına "Bu nasıl atamadır?" sorusunu bir türlü soramamıştır ama Avrupa ve dünya spor camiası futbolu ne kadar ve nasıl bildiğimizin dedikodusunu yapıyordur kesinlikle...