Doksanlı yılların ilk yarısına bilgisayar ve internet hayatımıza tamamen girmemişti; arşiv tutmak, istatistiki bilgiler sunmak zordu. Ama o dönemlerde spor medyasında hakkıyla bu işi yapanlar vardı. Bunun yanı sıra müdürler ve şefler inanılmaz sorgularlardı. Sorgularlar, açığımızı ararlar, eksik varsa tamamlarlardı. Niye bu konuya daldım; çünkü tv yorumcularından bazı genç arkadaşlar karşılaştırma yapıyorlar. Bence bizim ligleri ve takımlarımızı Avrupa ile hiç kıyaslamasınlar! Komik oluyor çünkü. Avrupa'ya göre en çok kart görme oranları, gol krallığı oranları, takımlarımızın puan toplamaları, az gol yemeler çok gol atmalar vesarie vesarire. Son beş yıldır Avrupa'da yokuz! Ligimizin golcüleri hepsi yabancı.

Lewandowski Alman Ligi'nde goller atıyor.

Messi İspanya'da, Ronaldo İtalya'da.

Eğer karşılaştırma yapacaksak, zorluk derecesine göre olmalı. Mesut Özil bile tüm takımların toplam takipçisinden daha fazla konuşuluyor. Kimi kandırıyorsunuz.

O zaman ortaya konan karşılaştırma ve istatistikler boşa konuşma olmuyor mu? Süper Lig'de leblebi gibi gol atan Hataysporlu Bondpenza, Fransa 2. Ligi'nde kaç gol atmıştı bilen var mı? Trabzon'da adeta dünya yıldızı muamelesi gören Sörhloth Alman defans duvarlarında kayboldu gitti. Daha ne diyeyim?



VAR'A YABANCI HAKEM TARTIŞMASI

VAR sistemi başladığında iddia etmiştim, bu iş yürümez diye. Her ne kadar kamera görüntüsü olsa da. Spor kamuoyu yine de itiraz edecek, inanmayacaktı. Çünkü denenmişi vardı: At yarışları...

Yıllardır aynadaki burun buruna biten yarışmalar video görüntüsüyle milimetrik hesapla sonuçlandırılıyor.

Ama atyarışı severler yine de "kandırılıyoruz" diyerek somurtuyordu. VAR'da üçüncü sezonda geldiğimiz sonuca bakın.

Sadece bizde değil, Avrupa liglerinde de çok tartışılıyor. Şimdi kaldırılması konuşulmaya başlandı kulislerde. VAR başladığından bu yana izleyici sayısı da düşmüş!

Bize dönelim; Süper Lig'de üç gün önce orta hakem olanlar sonraki maçta VAR'dalar...Doğal olarak şampiyonluk ve düşmeme yarışında olanların maçlarına üst üste atanınca kıyamet kopuyor.

Dünyaca ünlü hakemimiz Cüneyt Çakır'ı bile VAR'a kurban vermeye başladı MHK! Puan cetvelinde ortalık kızıştığında "Yabancı hakem istiyoruzcular"a önerim var. Tabii TFF yetkililerine de...

Özellikle ligin en kritik maçlarında VAR' yabancı hakemler tayin edin. Belki tansiyonu düşürürler!

Çünkü bazı teknik adamlar ve yöneticiler ortamı gitgide germeye başladılar, her sezon olduğu gibi!



KİM YÖNETİYOR?

HAFTA arası bazı yorumcular tartışma konusu haline getirdiler. Galatasaray'ı Mustafa Cengiz mi yönetiyor? Fatih Terim mi? Yıllardır gördüğümüz bir şey var, hangi başkan gelirse gelsin Fatih Terim'in başarılarına ve tecrübesine sahip değildi. Fatih Terim hocayken Galatasaray başkanı olmak sadece kulübü idari anlamda yönetmektir. Kurt hoca Galatasaray'ın iktidarıdır. Bir lafıyla yöneticileri taraftarla başbaşa bırakmasını da bilir.

Belhanda olayındaki gibi. O ne derse o olur!