Süper Lig'de takımların maç kadrolarına bakın.

Esame listeleri yabancı kaynıyor.

Toplamda en az yirmi yabancı oyuncu var kadrolarda. Ozan Kabak, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve diğerleri altyapıdan yetişen çocuklarımız. Bu yabancı bolluğunda hangi genç oyuncu kadroya girebilir? Kendini gösterebilir?

U-19 Milli Takımımız'dakilerin çoğu yabancılara yer açılsın diye alt lige yollandılar bile. Şu an içlerinde sadece Beşiktaş 3-4 yerli oynatıyor.

Sergen hocanın başarısı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zaten öyle yetiştirme misyonu yok. TFF de bu sistemi bir türlü değiştirmedi.

Sahalarımızdaki bol yabancı kadroların mücadelesini izlerken mutlu oluyorlar mıdır acaba?

Çünkü bu eserde büyük pay onların... Pandemi yüzünden 17-18-19 yaş grubundaki yetenekli ama kayıp nesilden bahsediyor teknik adamlar. İmkanı ve milyonu yabancıya veriyorsunuz...

Gençlerimize yazık değil mi?



DİRSEĞE KAFA

Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor'da oynayıp emekliye ayrılmış ekranlardaki futbol yorumcuları var. Giymiş oldukları formanın kulüpleri aleyhinde konuşamazlar!

Çünkü her zaman bir görev beklentisi içindedirler. Yani çoğu maçlarda teknik analiz yapacaklarına, avukatlığa soyunuyorlar. En son Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın mağlup olduğu Ankaragücü maçında kırmızı kartı yorumlarken; " İbrahim, Mostafa Mohamed'in dirseğine kafa attı" dedi. Ne desem bilemiyorum.

Artık tarafsız, doğru yorumu ara ki bulasınız.



BĞR ONLAR EKSİKTİ

Renkli ekran, spor programları kaynıyor. Fanatik muhabetleriyle reyting kazanılmaya çalışılıyordu.

Bunlara, güya sosyal medya hesapları 1-2 milyon takipçisi varmış sanılan kişiler ekranlara çıkarılmaya başlandı. Amaç; takipçi sayısı fazla diye reyting alma ümidi. Ama bir saat içinde 15 yorumu geçmedi! Yani dağ fare doğurdu. Adı spor programı, içerik boş muhabbet. Yahu yıllarını, emeklerini sahalarda kulüp muhabiri olarak vermiş gerçek gazetecileri çıkarın. İzleyenler doğru habere ve bilgiye doysun!



PIRPIR HALİL

Halil Akbunar Göztepe'yi taşıyan isim... İki sezondur gösterdiği performans inanılmaz. Hayali A Milli Takım formasını giymek. Altyapısı da sarı-kırmızılılarda.

Günündeyse rakiplerinin sol koridorunu adeta dar ediyor. Sol ayağı inanılmaz, süratli şekilde rakip oyuncuları geçişleri kanatlarını çırpan serçe misali. Gençliğimde bu tür oyunculara bizler "pırpır" lakabını takardık. Milli takım için Şenol Güneş'in düşündüğü isimlerden olduğunu duyuyorum. Halil Akbunar hem A Milli Takım formayı hem de Avrupa Şampiyonası kadrosuna girmeyi bence hak etti. Allah sakatlıklardan korusun.



ÖZIL'SIZ FENER

Öncelikle Mesut Özil'e geçmiş olsun. Benim gibi sporseverlerin çoğu dünya yıldızını izleyemeyecek olmanın üzüntüsünü yaşıyordur. Tam hazır olmaması sıkıntılar doğuruyordu. Özil hazır olamamasına rağmen, kendisinde var olan üst düzey futbol zekasına arkadaşlarının ayak uydurumadığı gerçeği vardı.

Çünkü ara pası atacak forvet bulamıyordu, verkaç için top atıyordu geri alamıyordu! Yıldız futbolcu ne yapsa yaranamadığı gibi, sürekli yan paslar atmak zorunda bırakıldı! Sarı-Lacivertlilerde topsuz oyunu bilen de yok maalesef! Fenerbahçe şimdi, hazır olan Mert Hakan Yandaş, Gustavo gibi oyuncularla ligimize uygun baskılı oyunu oynar diyorum... Mesut Özil gelecek sezon kalitesini gösterir. Tabi ona göre takım kurabilecek hoca olursa!