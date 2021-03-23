HALİL'E YAKIŞTI

İki hafta önceki köşe yazımda Halil Akbunar'ın artık Milli Takım kadrosuna alınmayı hak ettiğini belirtmiştim. Şenol Güneş aday kadroyu açıkladı.

Evet Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar ilk kez A Milli...

Çok çalışmanın, yaşına bakmadan kendini geliştirmenin hediyesi bu.

Kulüp de beş yıl aradan sonra bir futbolcusunu Milli Takım'a gönderdi.

Sarı kırmızılı taraftar da sevinçli. Önemli olan Halil'in bir maçlığına değil sürekli olarak Milli Takım'da oynayabilmesi..

Tebrikler ve başarılarının devamını dilerim Halil!

BESIKTAŞ ŞAMPİ...

Sergen Yalçın, bu sezon yine derbi kaybetmedi. Beşiktaş fırsatları değerlendirebilseydi üç puanı alabilirdi. Doksan dakika boyunca her iki takım da gol yapabileceği 6 pozisyon yakalamıştı. Bence maçın kırılma anı Aboubakar'ın rakip ceza sahası içerisinde karşı karşıya kalan Altay'ın kurtardığı topun gol olmayışıydı. Sergen hoca maç bitimi o adrenalinle hakem Meler'i "Bir daha maçımızda görmek istemiyoruz" diyerek ağır bir şekilde eleştirdi ama hakemin maç sonucunu tesir edecek hatası olmadı.

UYGUN OLMADI

Bir de durup dururken koskoca hakem camiasını karşısına almak pek uygun olmadı! Beşiktaş oynadığı futbolla sezonun şampiyonu gibi. Yense fark çok açılacaktı. Çünkü rakiplerinin daha 'bay' maçları var. Bence büyük aksilik olmazsa Beşiktaş şampi... modunda diyebilir ve bekleyebiliriz.

YAVUZ'UN ARDINDAN...

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti. Onun başkanlığı döneminde genç hakemlere güvenilmesi hatta derbi maçlara dahi atama yapılması gerektiğini yazmıştım. Yazının gazetede çıktığı sabahında telefonum çaldı. Açtım, "Ben Bülent Yavuz hoca" dedi. Evet MHK başkanı Bülent hocam beni aramış, hakemliğin eğitim standartlarını yükseltilmesine ve gençlere güvenilmesi yönünde desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

ÜŞENMEDEN ARAMIŞTI

Sonraki eleştirel yazılarımda dahi üşenmeden aramış, yapıcı görüşmeler yapmıştık. Ondan sonra gelen MHK başkan ve üyeleri maalesef yükseldiği camiadaki arkadaşları unutmuş, sosyal medya hesaplarını görevdeyken kapatan, ayrıldığında iletişimi açan, sadece kendine yakın, ileride medyada yer bulmasını sağlayabilecek yazarlarla ilişki kurmayı seven, kişilere dönüştüler! Hakem camiasının başı sağ olsun... Bülent hocamıza Allah rahmet eylesin...