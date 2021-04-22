Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in kulübü sarsan açıklamaları herkesi şoke etti... Üstüne sarı-kırmızılı yöneticiler arasında konuşulan konuların basına sızması cabası. Milyon dolarları götüren yabancı futbolcuların partilerini, mağlubiyetlerde dahi umursamaz tavırlarını, teknik direktör Fatih Terim'in dahi ses çıkarmadığı yazıldı. Düşünün Cengiz başkanın açıklamalarına kızan futbolcular adına konuşan kaptanlar Fernando Muslera ile Arda Turan , antrenmanlara çıkmayacaklarını açıklamaktan çekinmiyorlar! Cengiz başkanın çıkış ve çıldırış noktasına dikkat edin; "Milyon paralar veriyoruz ama kötü performanslarına aldırış bile etmiyorlar, mücadeleleri yok, umursamıyorlar" diyor.

MENAJERLERI KAZANSIN!

Kulübün içine bu kadar çok yabancı doldurursanız olacağı bu. Galatasaray üç ve diğer kulüpler de onlarca yetenekli Türk gençlerini başka takımlara yolladılar! Sayın Cengiz de soruyor Fatih hocaya "Yabancıların ipinde değil, Türk oyuncularımız nerede o zaman? diye. Aslında perde arkasında yabancılar oynasınlar, cepleri dolsun taşsın, menajerleri kazansındır olayların gerçeği! O milyon dövizlerin teknik heyete, yabancılara verilmesini onaylayanların başında zaten başkan ve yönetimi var! Şimdi şampiyonluk treni kaçmış gözükünce, giden paralar. Borç yükü bindi, esas sıkıntı burada... Başkanın açıklamalarının dalgalanmaları devam edecektir.

BAŞKANIN UMURUNDA DEĞİL

Fenerbahçeli futbolcu Ömer Faruk Stutgart'la anlaştı. Yetenekli oyuncu bir türlü sahada oynayan kadroda fırsat bulamadı. Yüz yıllık marka kulüplerin yöneticileri sanki yerli futbolcu alerjisinde. Bu kadar yabancı hayranlığı hoş değil. Fenerbahçe'nin son otuz yılda alt yapıda yetiştirip yıldız olan futbolcu sayısını hatırlayan var mı? Yok çünkü altyapı misyonu yok. Diğer kulüplerde şampiyon yapabilecek takım oluşturacakları oyuncuları değerinin üstünde paralarla transfer etmekle meşguller. Yerli yetenekler de bir yol buldu; en kısa sürede Avrupa takımlarına kendilerini atıp geleceklerini kurtarmaya bakıyorlar. Başkan Ali Koç üç sezondur takımın başında. Ama "Neden genç yetenekler altyapımızdan çıkmıyor" diye umursamıyor bile...

AKHİSAR GİRDAPTA

AKHİSARSPOR... Üç yıl öncesine kadar Süper Lig'in tozunu atıyordu. Fenerbahçe'yi yenerek Türkiye Kupası'nı 2018-2019 sezonu başında da Galatasaray'ı yenerek TFF Süper Kupa'yı kazanmışlar, Avrupa kupalarında da boy göstermişlerdi. Ama paralar harcandı. Yabancı oyunculara ödenemeyen paralarla cezalık oldu. Transfer de yapamadı, yanlış yönetildi. Önce TFF Birinci Lig'e düştü. Şimdi de TFF İkinci Lig'e düşmek üzere. Allah yardımcıları olsun.