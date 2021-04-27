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Anasayfa Yazarlar Hurma ne demiş?
Hurma ne demiş? SELAHATTİN ERTAŞ Hurma ne demiş? selahattin.ertas@sabah.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 27.04.2021, 00:00

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ülkemizdeki altyapı sıkıntısıyla ilgili konuşmuş. Hurma'nın "Şimdi bizim Altınordu var değil mi. Alt yapıdan oyuncu çıkarma konusunda en iyi. Kaç tane oyuncu çıktı yirmi senede? Sadece dört" cümlesine takıldım. Sayın Hurma yıllardır futbolumuzun içinde. Sıkıntıları biliyor. Yetenekli gençleri nasıl yetişmesi gerektiğini de. Ben de diyorum ki evet Altınordu'da yeni Cengizler, Çağlarlar yetişmesi sanki durmuş gibi ama çalışmaya devam ediyorlar. Bence Hurma şu taraftan baksa daha iyi olurdu. Keşke takımlarımız Altınordu gibi genç yeteneklere önem verip planlı çalışsaydı. Her takımdan 4'er oyuncu çıksa ülke futbolcu fabrikasına dönerdi!

GÜNEŞ'İN ŞAMARLARI
A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş öyle şeyler anlatmış ki, adeta futbolumuzdaki çarpıklığını ortaya dökmüş. Güneş bakın ne demiş: "Başlarken hiçbir şey bilmediğini söyleyen ve size güvenen bir başkan çıkıyor diyor ki 'Hocam sen ne dersen yaparız.' Bir süre sonra 'Beraber yapalım hocam.' diyor, her şey rayına oturduktan sonra 'Sen bunu yapma, bunu böyle yap.' demeye başlıyor. Şenol hoca kulüplerdeki işleyişi açık açık söylemiş. Artık gerisini siz düşünün

ALTAY'IN GURURU
Cenk Özkaçar 20 yaşında.. Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olmuştu. Monaco maçında ilk kez oynadı. Stoper, uzun boylu kuvvetli İzmirli futbolcumuz.. Geçen yaz gitmişti; sabretti, çalıştı, formayı kaptı. Artık genç yeteneklilerimiz çareyi yurtışına gitmekte buluyorlar. Niye? Çünkü Süper Lig takımlarında yabancı sevdasından dolayı kadroda yer bulamıyorlar. Ülke içinde alt liglerde güya pişsin diye takımlara yabancılara yer açmak için yollanıyorlar. Valla ben pişip de döneni bir türlü göremedim nedense. Sanırım Avrupa yolunu seçme öncüsü Merih Demiral olmuştu. O.Lyon yöneticileri, Cenk'e 5 yıllık plan çizmişler. Adaptasyon süreci, dil öğrenme, kuvvetlenme, sistemi anlama yolunda ilk yılın böyle geçer demişler. Çalışma sistemine bakın. Babasının bir haberini okumuştum. Küçüklüğünden beri oğlunu bir hedef yolunda gitme yönünde disiplinli yetiştirdiğiyle ilgili. Tebrikler o zaman Özkaçar ailesine. Cenk'i böyle giderse yakın zamanda Milli Takım'da da göreceğimize inancım büyük.

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