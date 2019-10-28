Şimdiye dek Göztepe'nin kurtuluş mücadelesine engel olmayalım diye sustuk, Tamer Tuna'nın oyuncu değerlendirmedeki hatalarını es geçtik. Ama zamanı geldi artık, Tamer hoca da şapkayı önüne koymalı, "Ben nerede hata yapıyorum" demeli. Yasin'i oynatmamakta, ya da son 10-15 dakikada oyuna sokmakta diretiyor, sanki bu takımın kadro kapasitesi çok genişmiş gibi. Dün de Poko'nun maçın başlarında sakatlanması sarı-kırmızılılar için tam bir şok yaşattı. Castro'yu oynatması gerekirken Wallace Reis'i aldı, oyunu tutmasını düşünüyorsaydı en kötü tercihti bu. Takımın oyun planını da bozdu. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olan ve kendi sahasında bu maça kadar kalesinde sadece tek gol gören Göztepe, bu değişiklik sonrası adeta çöktü ve 8 maçta 7 gol yerken bir maçta kalesinde 4 gol gördü.



BETO DA ARTIK HATALARI BIRAKMALI

Portekizli kaleci Beto Pimparel herkes biliyor ki Süper Lig'deki en iyi kalecilerden biri. Göztepe'nin başarılarında aslan payı var ama, sürekli "Harikasın" denildiği için galiba üstlendiği sorumluluğu kaybedebiliyor.

Gaziantep deplasmanında hiç gerek yokken 18 dışına çıkıp topa elle müdahale etti, takımını 10 kişi bıraktı ve Göztepeliler dedi ki, "Onun bize verdiği hizmetler böyle bir hata yapmasının üzerinde durulmamasını gerektiriyor. Unutalım gitsin". Ama dünkü Kasımpaşa maçında topla kale önünde oyalanıp rakibin ayağına basarak penaltı yaptırması ve takımını yenik duruma düşürmesi affedilecek bir gaf değildi. Biz o'ndan bu takımın en büyük güvencesinin kendisi olduğunu yeniden kavramasını bekliyoruz. Kötü bir sonuç oldu Göztepe için. Henüz umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok ama bu 4 gollü Kasımpaşa maçının analizi iyi yapılmalı, mutlaka ders çıkarılmalı. Aksi halde bu tip yenilgiler gelebilir, dikkat. Hakem Ümit Öztürk, maçı katletti. Özellikle Göztepe aleyhine verdiği ters kararlarla sarı-kırmızılı futbolcuları moralman çökertti.

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