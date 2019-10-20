Göztepe dün defansta bir anlık gafletin kurbanı olarak uzatmada yediği golle hakederek avucuna aldığı puanı bırakmak zorunda kaldı, çok şanssız bir yenilgi aldı. Göz- Göz'ün, Türkiye'nin en zengin kadrosuna sahip bir takımla oynadığı gerçeğini vurgulayalım.

Başakşehir'in yedek kulübesindeki Demba Ba, Robinho, eski F.Bahçeli Mehmet Topal, Kerim Frei ve Okechukwu ve Volkan Babacan 3 Büyükler dahil her takımda oynarlar.

Arda Turan'ı kadroya almaya gerek görmemişler, düşünün. Göztepe'nin bir şanssızlığı, aylardır sakat Epureanu'nun, milli maçta sakatlanan asist kralı Edin Visca'nın da iyileşerek sahaya dönmeleriydi. Göztepe bu yıldızlar topluluğuna rağmen çok iyi oynadı ama son vuruşu yapamadığından tek golle yetindi, gol yine forvetten değil, orta sahadan geldi. Jerome'un maçın başlarında kaçırdığı gol, Napoleoni'nin ıskası, Soner'in devre biterken kaçırdığı yüzdeyüz gol yine golcü eksikliğinin yaşandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Napoleoni tam anlamıyla döküldü, Tamer Tuna'nın onu ikinci yarıda oyundan alması doğruydu. Doğruydu da Yasin'i değerlendirmemekte ısrara devam edişini anlayabilmek güç. Beto maçın ilk 5 dakikasında Gökhan İnler ve İrfan Can'ın yüzdeyüaz gollük şutlarını kurtararak klasını konuştururken Skrtel'in topu direkten döndü, Norveç'li Gulbrandsen'in golüne maalesef engel olunamadı.



BÜYÜK TARAFTAR KAHROLDU



Göztepe ilk yarıda yenik duruma düşmüştü ama Fatih Terim Stadında kendi bölümlerini tıklım tıklım dolduran Göztepeli taraftarlar müthiş tezahüratı maç sonuna kadar sürdürdü ama 90+3'te Skrtel'i yalnız bırakmakla gelen gol Göztepe'nin hakettiği puanı yoketti.

Göztepe 2.yarıda çok iyi mücadele etti, birara Başakşehir'i sahadan sildi. Ve Soner 30 metreden TV jeneriklerine taşınacak harika bir füzeyle takımını beraberliğe uçurdu.

Herşey Göztepe'nin istediği gibi gidiyordu ama son 10 dakikada defansa gömülme hatası pahalıya patladı. Elbette Şans Meleği Göztepe'nin yanında değildi, yenildi ama futbolda bunlar var. Ama sarı-kırmızılı takım futboluyla gelecek için umut verdi.