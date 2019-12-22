Göztepe'nin rakibi sadece G.Saray değildi, Serkan Tokat'ı geçmesi gerekiyordu, çok zordu ama Göz- Göz, G.Saray'ı da yendi, hakemi de. Tokat, tokat gibi kararlarla Göz-Göz'e G.Saray'dan daha çetin rakipti. Kolay sarı kart kararlarıyla Gassama, Jerome ve Titi'nin cezalı duruma düşmesine yolaçan hakem, G.Saraylıların kartlık hareketlerine seyirci kaldı.

Devre biterken Göztepe lehine iki penaltılık pozisyona es geçti. Birincisinde Serdar engellendi, "Hadi yoruma açık olabilir" dedik ama, gole giden Napoleoni'yi, Donk yaka-paça indirdi.

Dünyanın neresinde olursa olsun bunun adı "Açık penaltıydı" ama Tokat'ın umrunda değildi. VAR'da görevli Atilla Karaoğlan da bu pozisyona kara çaldı, sesini çıkarmadı. Maçı 6 dakika uzattı, ilgisi yoktu, adam mı ölmüştü.

Yazık çok yazık. Bu hakemler Üç Büyükleri kayırıp Anadolu takımlarına haksızlıklıktan ne zaman vazgeçecekler ?



JEROME KALSIN, REİS GİTSİN

Jerome, Göztepe'de yanına mutlaka bir santrfor transferinin gerektiğinde birleşilen bir adam ama Trabzonspor galibiyetine imza atmıştı, dün de nefis bir gol kaydetti, ayrıca iyi niyetinden şüphe yok, rakip defansı zorluyor, arkadaşlarına yollar açıyor, vuruyor. Ama Göztepe'de sırıtan adam defansta Wallace Reis.

Falcao'nun "Yetişemeyeceğim" diye bıraktığı topu kornere atıp beraberlik golünün yenmesine neden oldu. Gassama'ya ise son iki haftada birşeyler oluyor. G.Birliği'ne asist yaptı dün kendi ağlarını havalandırdı. Ayrıca genç hoca İlhan Palut'un hatasından da sözedelim. Kupadaki K.Gümrük maçı mı önemli, ligdeki G.Saray maçı mı ? Alpaslan kupada oynasa ne olur ? Oynattın sakatlandı, G.Saray'a karşı forma giyemedi. Oynasaydı, belki de gol yenmeyecekti.

Maçın yıldızı Serdar'dı, Halil'e harika bir asist yaptı, Muslera'yı geçen nefis şutunu direk kurtardı. Beto, Serdar, Napoleoni, Serdar ve Halil etkiliydi ama herkes görevini yaptı. Güzel bir Göztepe gecesiydi. G.Saraylılar da bir kez daha Göztepe taraftarının büyüklüğünü tanıdı.

Bu zafer muhteşem oldu. Bornova'ya harika veda, Gelsinler bakalım 30 bin kişilik Aksel'e.

Yolun açık olsun Göztepe.

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