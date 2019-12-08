Ünlü teknik direktörlerimizden Hikmet Karaman her hafta ilginç yorumlarıyla YENİ ASIR'ın konuğu. Karaman birkaç gün önce, Göztepe'nin iyi kadrosuyla ligi 6-7'nci sıralarda bitireceğini ve Avrupa bileti alabileceğini söylemişti. O'nun bu yorumuna, "Amma atmış, sallamış" diyenler çıktı ama dünkü Ankaragücü maçı Göz-Göz'ün Karaman'ın işaret ettiği hedefe koşarak gittiğini gösterdi. Göztepe'yi zafere iki bücür Halil Akbunar ile Serdar Gürler nefis gollerle taşıdı. Halil daha 28.saniye dolmadan topu A.Gücü ağlarına yapıştırırken Başkent ekibine buz gibi havada soğuk duş etkisi yaptırdı. Daha sonra A.Gücü, hakem Mete Kalkavan ve VAR'daki Özgür Yankaya'nın müşterek gaflarıyla durumu 1-1'e getirdi. Top auta çıkmıştı, korner kararı verildi. Kornerden gelen topu İlhan ağlara yolladı. Nasıl görmezler, inanılmaz. Ama bu gol Göztepe'yi bozmadı, kazanma kararlığını sürdürdü. Devre arasında yaşanan büyük şoka rağmen. Süper kaleci Beto'nun sakatlığı nüksetmişti, "Devam edemem" dedi. Eldivenler genç Göktuğ'a verildi. O da başarılı kurtarışlarıyla "Ben her zaman göreve hazırım" dedi.



SERDAR'IN GOL ŞOVU

2. yarıda Serdar Gürler sazı eline aldı, "Bu maçın kahramanı benim" dedi. Önce o kadar uzun adamın arasında kafayla durumu 2-1'e taşırken hemen ardından üçüncü gole de imza atarak, galibiyeti sigortaladı. Göztepe için, "Çok kötü fikstürü var. Trabzon'a, Alanya'ya gidecek, iki Ankara deplasmanı var. Y.Malatya ve F.Bahçe maçları da zor, dibe çakılır" diyenler, Göz-Göz'ün 5 maçta 11 puan toplamasını ayakta alkışlamalıdır. Bu takım ikinci devre fikstür lehine dönünce yeni stadında kimbilir nerelere gider. Eryaman Stadı buz kesiyordu, Göztepe futboluyla ve tribünlerde 90 dakika müthiş tezahüratla A.Gücü'lüleri bile bastıran taraftarıyla heryeri ısıttı. Haftaya yine Başkentteyiz efendim. Gençlerbirliği sıkı dursun bu kez.